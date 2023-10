Hyundai dará a una edición limitada de IONIQ 5 para celebrar el centenario de Disney

Hyundai se une al festejo por los 100 años de Disney y dice que la magia está en el viaje. La firma coreana anunció que dará vida a una edición limitada del IONIQ 5 llamada Disney100 Platinum Edition, la cual será estrenada durante el programa “Dancing with the Stars”.

Revelado por primera vez como un auto conceptual en el Auto Show de Nueva York de 2023, el IONIQ 5 Disney100 Platinum Edition se incorporará a la noche Disney100 “Dancing with the Stars” como parte de la escena de apertura y será conducido por talentos del espectáculo.

“Estamos encantados de presentar el IONIQ 5 Disney100 Platinum Edition durante ‘Dancing with the Stars’”, dijo Ángela Zepeda, directora de marketing de Hyundai Motor America. “La noche Disney100 es la oportunidad perfecta para mostrar esta colaboración única en su tipo entre Disney Imagineering y un fabricante de automóviles. Será una noche mágica llena de música icónica y fantásticos bailes, y no podríamos pensar en una mejor manera de ampliar nuestra asociación con Disney100″.

El IONIQ 5 Disney100 Platinum Edition representa la primera colaboración de su tipo entre Walt Disney Imagineering y los diseñadores de vehículos automotrices.

El vehículo de producción limitada tendrá las siguientes características:

Color exterior Gravity Gold Matte

Estilos de ruedas inspirados en Disney

Insignia exterior Disney100 Platinum

Logotipo de Disney100 grabado en los reposacabezas de los asientos delanteros y en la consola central

Logotipo de Disney100 en las alfombrillas.

Tira decorativa de puertas delanteras y traseras inspirada en Disney

Además, el modelo dispondrá de un sistema de infoentretenimiento con una pantalla de inicio especial con la música de Disney, el logo y “polvo de hada

El Hyundai IONIQ 5 Disney100 Platinum Edition es parte de una campaña de marketing integrada de 360 grados que se extiende a lo largo de la publicidad y la experiencia para incluir todo el contenido nuevo, publicidad, merchandising y más. Hyundai es el patrocinador automotriz exclusivo en Norteamérica de Disney100, una celebración de historias eternas y personajes inolvidables que han entretenido e inspirado a personas de todas las edades durante un siglo.

“La colaboración de Disney con Hyundai en el IONIQ 5 Disney100 Platinum Edition demuestra la estrecha y creativa asociación entre nuestras dos marcas”, dijo Andrew Messina, vicepresidente senior de ventas, agregando que “mientras celebramos los 100 años de The Walt Disney Company, continuamos mostrando nuestro poder como líder en contenido en vivo y cómo las marcas pueden ser parte de algo maravilloso junto a nosotros”.

El modelo colaborativo entre Hyundai y Disney tendrá una producción limitada a 1.000 unidades y su venta comenzará en 2024.