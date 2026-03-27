Hyundai lanza su primera flota de camiones pesados a hidrógeno en Sudamérica

En un paso más hacia la movilidad de cero emisiones, Hyundai anunció el despliegue de la primera flota de camiones pesados XCIENT Fuel Cell Clase 8 en Uruguay. Este desembarque no solo representa el debut de la tecnología de pila de combustible de hidrógeno en Sudamérica, donde el país oriental hará las veces de un laboratorio de innovación para la logística verde global.

La iniciativa se enmarca en el Proyecto Kahirós, un consorcio integrado por las empresas locales Ventus, Fraylog y Fidocar. El objetivo es descarbonizar la cadena logística del sector maderero, una de las industrias más dinámicas del país.

El proyecto cuenta con una inversión de 40 millones de dólares del Grupo Santander, con el respaldo de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y las Naciones Unidas.

A diferencia de otros proyectos piloto, el despliegue en Uruguay está diseñado para operaciones reales y continuas. La flota, compuesta por ocho unidades (seis operativas y dos de reserva), recorrerá cerca de un millón de kilómetros anuales. Para sustentar esta operación, se construirá un parque solar de 4,8 MW y una planta de electrólisis capaz de producir 77 toneladas de hidrógeno verde al año, cuya puesta en marcha se prevé para noviembre de 2026.

El XCIENT Fuel Cell está equipado con un sistema de 180 kW y un motor eléctrico de 469 Hp, ofrece una autonomía de hasta 720 kilómetros, permitiendo el transporte de cargas pesadas (hasta 37.100 kg) sin emitir un solo gramo de CO2, liberando únicamente vapor de agua por su escape.

La elección de Uruguay no es casual, pues genera el 99% de su electricidad a partir de fuentes renovables. Se suma así al ecosistema global de hidrógeno de Hyundai, que ya cuenta con casos de éxito en Europa y Norteamérica.