ID.3 Neo: el compacto eléctrico de Volkswagen evoluciona con nuevo nombre y más tecnología

El histórico compacto eléctrico de Volkswagen inicia una nueva etapa. La firma alemana confirmó que el sucesor del Volkswagen ID.3 llevará el nombre ID.3 Neo, una actualización profunda del modelo que debutará oficialmente a mediados de abril y que marcará un paso más en la evolución de la familia eléctrica de la marca.

El cambio de denominación no es casual. “Neo” fue el nombre interno utilizado durante el desarrollo original del vehículo y ahora regresa para identificar una generación revisada que busca reforzar su posicionamiento dentro del segmento compacto eléctrico. La decisión también refleja la estrategia de la marca de combinar la identidad de la gama ID con nombres más reconocibles para el público.

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Entre las principales novedades del modelo destaca la incorporación de una nueva generación de software, diseñada para mejorar el rendimiento del sistema digital y ofrecer una experiencia de usuario más fluida. Este sistema introduce funciones avanzadas como un Travel Assist mejorado con detección de semáforos, además de un modo de conducción con un solo pedal, que permite recuperar energía durante la desaceleración hasta detener completamente el vehículo.

El ID.3 Neo también incorporará nuevas herramientas digitales orientadas a la conectividad. Entre ellas se encuentra una llave digital opcional, una tienda de aplicaciones ampliada y un sistema de infoentretenimiento actualizado que busca facilitar la interacción del conductor con el vehículo. Además, el rediseño del concepto de control incluye botones físicos en el volante, una respuesta a las críticas que recibieron los sistemas táctiles en generaciones anteriores.

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Otra de las funciones destacadas es Vehicle-to-Load (V2L), que permite utilizar la batería del vehículo para alimentar dispositivos externos -desde bicicletas eléctricas hasta pequeños electrodomésticos- con una potencia de hasta 3,6 kW.

El lanzamiento del ID.3 Neo forma parte de una actualización tecnológica más amplia dentro de la gama eléctrica de Volkswagen. Modelos como el Volkswagen ID.4, el Volkswagen ID.5 y el Volkswagen ID.7 ya incorporan esta nueva plataforma digital, que busca mejorar tanto el rendimiento del sistema como la experiencia de conducción.

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Con estas mejoras, Volkswagen apuesta por mantener al ID.3 como uno de los referentes del segmento compacto eléctrico, combinando tecnología, conectividad y nuevas funciones que apuntan a reforzar su atractivo en la transición hacia la movilidad cero emisiones.