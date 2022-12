India apuesta por un eléctrico premium y el resultado no es como te lo esperas

En la India, gracias a Pravaig se diseñó y fabricó el nuevo SUV denominado Defy, modelo que apunta a competir con marcas premium, presumiendo alcanzar una velocidad máxima de 210 km/h y más de 500 kilómetros de autonomía.

En la gran mayoría de los casos los “made in India” no son sinónimos de vehículos premium, todo lo contrario, son autos más básicos, sin embargo, este nuevo prototipo que presentó Pravaig saca a relucir todo lo que no habíamos visto con un diseño innovador y moderno con un longitud de 4.960 mm.

En general a primera vista se puede apreciar que tomó como inspiración al lujoso Range Rover Velar, obviamente guardando las proporciones. Su frontal con faros ocultos, con líneas muy marcadas y una distancia al suelo de 234 mm y un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,33 cd.

Puertas adentro figura cuero vegano, pantalla de 10 pulgadas para el grupo de instrumentos digital acompañada de una de 15,6 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, techo panorámico, carga inalámbrica y audio premium Devialet.

Este Pravaig Defy contará con dos motores eléctricos que propulsa una potencia máxima de 402 Hp y 620 Nm de par, con estas características podrá llegar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y una velocidad máxima de 210 km/h.

La batería que monta es de 90,9 kWh, es por esta razón que podrá alcanzar más de 500 kilómetros de autonomía y se podrá cargar de 0 a 80% en solo 30 minutos a través de carga rápida.