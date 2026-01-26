SUSCRÍBETE POR $1100
    Jensen vuelve a la pista: un GT británico nuevo, hecho sin nostalgia

    La firma británica que dio vida al Interceptor anuncia un gran turismo V8 desarrollado desde cero y con producción limitada en Reino Unido.

     

    Durante décadas, Jensen fue una marca conocida y apreciada por aficionados, entendidos o amantes de los autos, y no por el público masivo. Hoy, medio siglo después del cierre de Jensen Motors, ese apellido vuelve a aparecer, no como rescate romántico, sino como un proyecto nuevo que mira al pasado con respeto, pero sin quedarse atrapado en él.

    Fundada en 1935 por los hermanos Richard y Alan Jensen, la marca británica se hizo conocida primero por fabricar carrocerías para terceros y luego por sus propios deportivos. Tras la Segunda Guerra Mundial llegaron modelos como el PW y, más tarde, el Interceptor, el gran turismo que definió a la empresa en los años 60 y 70.

    El Interceptor no sólo destacó por su diseño. Su versión FF fue uno de los primeros autos de producción en ofrecer tracción integral y un sistema ABS mecánico, cuando esas soluciones eran terreno casi exclusivo de la competición. En total, se fabricaron algo más de siete mil unidades antes de que los problemas financieros forzaran el cierre en 1976.

    Un proyecto nuevo, no un revival

    Ahora el nombre vuelve de la mano de Jensen International Automotive (JIA), empresa que desde 2010 se ha dedicado a restaurar y actualizar Interceptor clásicos. Según anunciaron, el nuevo GT no es un restomod ni una continuación directa: se trata de un auto completamente nuevo, desarrollado bajo un enfoque “clean sheet”.

    El modelo tendrá un diseño contemporáneo, plataforma de aluminio y un motor V8 creado específicamente para este proyecto. La promesa es una conducción analógica, con caja manual y sin electrificación, pensada para quienes todavía buscan una relación directa con el auto.

    David Duerden, director general de JIA, explica: Nos inspiramos en el Interceptor presentado hace 60 años, pero este auto se sostiene por sí mismo. Es un vehículo nuevo, desarrollado desde cero, con un carácter propio”.

    El GT se fabricará de manera artesanal en Gran Bretaña y en volúmenes muy acotados, destinados en una primera etapa sólo al mercado británico. JIA afirma que su experiencia previa y su base de clientes les da margen para avanzar con este paso.

