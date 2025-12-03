Kia adelanta el rediseño del Seltos antes del estreno mundial

Kia dio a conocer las primeras imágenes teaser del nuevo Seltos, su SUV subcompacto que llega en segunda generación, seis años después del lanzamiento del modelo original. Este rediseño mantiene la esencia que lo hizo popular a nivel mundial, incorporando un estilo más moderno y detalles tecnológicos inspirados en los últimos vehículos eléctricos de la marca.

El exterior del Seltos combina la robustez clásica de un SUV con líneas más limpias y detalles contemporáneos. La parte delantera cuenta con las luces diurnas Star Map, mientras que la trasera integra gráficos de luces horizontales y verticales, que le dan una apariencia uniforme desde cualquier ángulo. Las manillas de las puertas enrasadas aportan a la eficiencia aerodinámica y suman un toque de estilo que combina funcionalidad y diseño.

Siguiendo la filosofía de diseño “Opposites United”, Kia busca equilibrar proporciones imponentes y superficies técnicas con una sensación de agilidad y sofisticación. Los detalles exteriores refuerzan la identidad SUV, proyectando un carácter moderno y tecnológico.

La nueva generación del Seltos ofrecerá además una mayor variedad de colores y versiones, incluyendo las X-Line y GT-Line, pensadas para quienes quieren personalizar su auto y resaltar ciertos elementos de estilo. Estas opciones buscan entregar más flexibilidad y reflejar la importancia que este modelo tiene dentro de la oferta global de Kia.

El estreno mundial del nuevo modelo, con el que Kia busca reforzar la presencia en el segmento global de SUV subcompactos, será el 10 de diciembre, cuando se revelarán todos los detalles de diseño, tecnología y equipamiento.