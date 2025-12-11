Kia apuesta por la renovación total del Seltos

Bajo el lema “El Protagonista”, Kia mostró al mundo la nueva generación del Seltos, el renovado SUV que apuesta por una identidad más audaz, mayor usabilidad diaria y acompañar a los usuarios en sus distintos estilos de vida, desde la rutina urbana hasta los viajes en familia.

La marca recalcó que el vehículo conserva su reputación y confiabilidad, a la que ahora le suma un set más completo de funciones inteligentes, mayor confort y una calidad de marcha mejor trabajada.

Más ancho, más moderno

Desarrollado bajo la filosofía “Opuestos Unidos”, el nuevo Seltos luce una silueta más madura y robusta. Crece hasta los 4.430 mm de largo y 1.830 mm de ancho, y mantiene una batalla amplia de 2.690 mm, lo que se traduce en un habitáculo más generoso.

El frontal adopta una parrilla más ancha con la ya reconocible iluminación “Star Map”, mientras que las manillas al ras aportan modernidad y mejoran la aerodinámica. La línea lateral destaca por hombros marcados y un techo flotante que le da un toque dinámico incluso detenido. Atrás, los nuevos focos verticales amplían visualmente la postura del SUV.

Kia ofrecerá líneas X y GT, además de colores protagónicos como Rojo Magma mate, Verde Iceberg y Gris Gravedad, que acentúan su estética más propositiva.

El interior del Kia Seltos da un salto

La cabina fue rediseñada desde cero. El tablero horizontal abre la visibilidad y mejora la sensación de amplitud, mientras que el sistema Shift-by-Wire por columna libera espacio en la consola central.

El Kia Seltos integra elementos como:

•⁠ ⁠Doble pantalla panorámica de 12,3”

•⁠ ⁠Iluminación ambiental de 64 colores

•⁠ ⁠Techo panorámico

•⁠ ⁠Audio premium Bose o Harman Kardon

•⁠ ⁠Asientos traseros reclinables

Además, estrena la Kia Connect Store, que suma funciones digitales y entretenimiento bajo demanda, incluyendo contenidos de Disney y la NBA.

Motores para distintos mercados

El nuevo Seltos ofrecerá motorizaciones a gasolina de 149 a 193 Hp, con transmisiones manuales, automáticas, doble embrague o CVT, dependiendo del país. La tracción total estará disponible con Modo Terreno, que ajusta la electrónica para nieve, barro o arena.

En algún momento de 2026 se unirá una versión híbrida, que sumará tecnología V2L y el sistema de frenado regenerativo inteligente 3.0, capaz de adaptar la retención según el tráfico y los datos de navegación.

Seguridad a nivel superior

El modelo incorpora una estructura reforzada y un completo paquete ADAS con funciones como HDA 2, LFA 2, FCA 2, monitor de visión 360°, alertas de salida segura y asistencias de estacionamiento avanzadas. El HUD de 12 pulgadas y las actualizaciones OTA complementan un enfoque tecnológico muy superior al de su antecesor.

Con 536 litros de maletero, mayor modularidad y nuevos accesorios AddGear, el renovado Seltos apunta a quienes buscan un SUV versátil, moderno y bien equipado. La producción comenzará este mes en India, para luego extenderse a Corea, Norteamérica, Europa y China durante 2026.