VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Kia apuesta por la renovación total del Seltos

    La marca surcoreana presentó mundialmente la segunda generación del SUV subcompacto que sube el estándar del segmento con un diseño más robusto, un interior modernizado y nuevas asistencias de seguridad.

     

    Bajo el lema “El Protagonista”, Kia mostró al mundo la nueva generación del Seltos, el renovado SUV que apuesta por una identidad más audaz, mayor usabilidad diaria y acompañar a los usuarios en sus distintos estilos de vida, desde la rutina urbana hasta los viajes en familia.

    La marca recalcó que el vehículo conserva su reputación y confiabilidad, a la que ahora le suma un set más completo de funciones inteligentes, mayor confort y una calidad de marcha mejor trabajada.

    Más ancho, más moderno

    Desarrollado bajo la filosofía “Opuestos Unidos”, el nuevo Seltos luce una silueta más madura y robusta. Crece hasta los 4.430 mm de largo y 1.830 mm de ancho, y mantiene una batalla amplia de 2.690 mm, lo que se traduce en un habitáculo más generoso.

    El frontal adopta una parrilla más ancha con la ya reconocible iluminación “Star Map”, mientras que las manillas al ras aportan modernidad y mejoran la aerodinámica. La línea lateral destaca por hombros marcados y un techo flotante que le da un toque dinámico incluso detenido. Atrás, los nuevos focos verticales amplían visualmente la postura del SUV.

    Kia ofrecerá líneas X y GT, además de colores protagónicos como Rojo Magma mate, Verde Iceberg y Gris Gravedad, que acentúan su estética más propositiva.

    El interior del Kia Seltos da un salto

    La cabina fue rediseñada desde cero. El tablero horizontal abre la visibilidad y mejora la sensación de amplitud, mientras que el sistema Shift-by-Wire por columna libera espacio en la consola central.

    El Kia Seltos integra elementos como:

    •⁠ ⁠Doble pantalla panorámica de 12,3”

    •⁠ ⁠Iluminación ambiental de 64 colores

    •⁠ ⁠Techo panorámico

    •⁠ ⁠Audio premium Bose o Harman Kardon

    •⁠ ⁠Asientos traseros reclinables

    Además, estrena la Kia Connect Store, que suma funciones digitales y entretenimiento bajo demanda, incluyendo contenidos de Disney y la NBA.

    Motores para distintos mercados

    El nuevo Seltos ofrecerá motorizaciones a gasolina de 149 a 193 Hp, con transmisiones manuales, automáticas, doble embrague o CVT, dependiendo del país. La tracción total estará disponible con Modo Terreno, que ajusta la electrónica para nieve, barro o arena.

    En algún momento de 2026 se unirá una versión híbrida, que sumará tecnología V2L y el sistema de frenado regenerativo inteligente 3.0, capaz de adaptar la retención según el tráfico y los datos de navegación.

    Seguridad a nivel superior

    El modelo incorpora una estructura reforzada y un completo paquete ADAS con funciones como HDA 2, LFA 2, FCA 2, monitor de visión 360°, alertas de salida segura y asistencias de estacionamiento avanzadas. El HUD de 12 pulgadas y las actualizaciones OTA complementan un enfoque tecnológico muy superior al de su antecesor.

    Con 536 litros de maletero, mayor modularidad y nuevos accesorios AddGear, el renovado Seltos apunta a quienes buscan un SUV versátil, moderno y bien equipado. La producción comenzará este mes en India, para luego extenderse a Corea, Norteamérica, Europa y China durante 2026.

    Más sobre:NoticiasKIASeltosSUV

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Navidad Segura: autoridades identifican 430 lugares de interés y desplegarán a más de dos mil Carabineros adicionales

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Pese a advertencia del CFA y Contraloría, Hacienda insistirá en que el FES no debe contabilizarse como gasto público

    Disney abraza el uso de la IA y anuncia alianza con OpenAI e inversión en la matriz de ChatGPT por US$1.000 millones

    La Diversión de las Fiestas: dónde y cómo asistir al evento gratuito de Disney en Santiago

    Festival Canción Nacional inicia venta de entradas para su primera edición

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Navidad Segura: autoridades identifican 430 lugares de interés y desplegarán a más de dos mil Carabineros adicionales
    Chile

    Navidad Segura: autoridades identifican 430 lugares de interés y desplegarán a más de dos mil Carabineros adicionales

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy
    Negocios

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Pese a advertencia del CFA y Contraloría, Hacienda insistirá en que el FES no debe contabilizarse como gasto público

    Disney abraza el uso de la IA y anuncia alianza con OpenAI e inversión en la matriz de ChatGPT por US$1.000 millones

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor
    Tendencias

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump

    La petición del Sifup que la ANFP no incluye en las bases que propone al Consejo de Presidentes
    El Deportivo

    La petición del Sifup que la ANFP no incluye en las bases que propone al Consejo de Presidentes

    El potente dardo de Johnny Herrera contra Arturo Vidal: “Colo Colo le está regalando un año de contrato”

    Liga de Primera Mercado Libre, más minutos para los juveniles y ley Tiago Nunes: los cambios de las bases para el 2026

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    La Diversión de las Fiestas: dónde y cómo asistir al evento gratuito de Disney en Santiago
    Cultura y entretención

    La Diversión de las Fiestas: dónde y cómo asistir al evento gratuito de Disney en Santiago

    Festival Canción Nacional inicia venta de entradas para su primera edición

    Helloween: los padres del power metal vuelven a Chile para celebrar sus 40 años

    Ucrania sitúa en casi 700 los niños muertos desde el inicio de la invasión rusa
    Mundo

    Ucrania sitúa en casi 700 los niños muertos desde el inicio de la invasión rusa

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”

    Por qué Trump ha indultado a importantes narcotraficantes pese a su retórica antidrogas

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio