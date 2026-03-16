Kia decide descontinuar el Niro eléctrico y reordena su estrategia

La transición hacia la movilidad eléctrica sigue evolucionando en la industria automotriz, y en ese proceso algunos modelos comienzan a quedar atrás. La marca surcoreana Kia confirmó que el Niro EV, su crossover eléctrico de entrada en varios mercados, dejará de producirse, marcando el cierre de una etapa para uno de los modelos que ayudó a impulsar la electrificación de la compañía.

La decisión fue confirmada por ejecutivos de la marca, quienes señalaron que el modelo eléctrico ya no seguirá en producción y que las unidades disponibles corresponden al stock restante en concesionarios. El renovado Niro, presentado recientemente, continuará en el mercado únicamente con motorización híbrida.

El Niro EV debutó en 2018 como una de las propuestas eléctricas relativamente accesibles en el mercado; en Chile, fue el primero de este tipo de la marca en el país, cuando lo lanzó en 2022. Posteriormente, en 2021, llegó una segunda generación con un diseño completamente renovado y mejoras en carga rápida y tecnología. Sin embargo, con el paso de los años el modelo comenzó a perder competitividad frente a vehículos más modernos y desarrollados desde el inicio como eléctricos.

Uno de los factores clave es que el Niro EV se basaba en una arquitectura originalmente concebida para motores de combustión, lo que limitaba su eficiencia frente a plataformas eléctricas dedicadas que ofrecen mayor autonomía, mejor aprovechamiento del espacio y sistemas de carga más rápidos.

En su última etapa comercial, el crossover eléctrico ofrecía un motor de alrededor de 201 caballos de fuerza y una autonomía estimada cercana a los 400 kilómetros, cifras que habían sido competitivas en su lanzamiento pero que comenzaron a quedar rezagadas frente a nuevas alternativas del mercado.

“Kia se está enfocando fuertemente en la electrificación. Empezando con el EV3 y siguiendo hasta el EV9, tenemos un rango de vehículos con fuertes capacidades de electrificación y una mejorada competitividad de producto. Para concentrarnos más en esos modelos, decidimos descontinuar el Niro EV”, explicó Jung Yoon-kyung, gerente senior de marketing.

La salida del Niro EV también refleja un cambio en la estrategia de electrificación de Kia. La compañía está apostando por modelos desarrollados específicamente para propulsión eléctrica.