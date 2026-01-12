SUSCRÍBETE POR $1100
    La gama eléctrica de Kia se refuerza con su nuevo SUV compacto EV2

    El nuevo modelo acaba de hacer su debut a nivel mundial. Destaca por su autonomía de hasta 448 km y su foco en el uso urbano.

     

    Kia lanzó recientemente su sexto modelo 100% eléctrico: el EV2. El escenario elegido para el debut global fue el Salón del Automóvil de Bruselas 2026, donde la marca dio a conocer su SUV eléctrico más compacto hasta ahora, una alternativa de entrada a la electromovilidad, pensada para el uso urbano y como vehículo familiar.

    Bajo el lema “El Poder de las Primeras”, el EV2 se instala en el segmento B-SUV con dimensiones contenidas, buen aprovechamiento del espacio interior y tecnologías propias de segmentos superiores.

    Diseño y habitabilidad

    Desarrollado bajo la filosofía “Opuestos Unidos”, el EV2 mantiene una identidad SUV con líneas rectas, rueda definidos y una firma lumínica vertical. En el interior, el concepto denominado “Caja de Picnic” propone un ambiente funcional y acogedor, con una pantalla panorámica que integra el cuadro de instrumentos, climatización e infoentretenimiento.

    A pesar de su tamaño, el EV2 ofrece asientos traseros deslizables y reclinables, además de un maletero que puede llegar a 403 litros, sumando un frunk delantero para mejorar la practicidad diaria.

    Especificaciones técnicas y desempeño

    En cuanto a los aspectos técnicos, el Kia EV2 contará con dos configuraciones de batería: 42,2 kWh y 61,0 kWh, que entregan autonomías estimadas de hasta 317 y 448 kilómetros respectivamente, bajo el ciclo WLTP. La carga rápida en corriente continua permite recuperar entre un 10% y un 80% de la batería en cerca de 30 minutos, mientras que la carga en corriente alterna admite potencias de 11 kW y 22 kW.

    Construido sobre la plataforma E-GMP, el modelo mide 4.060 mm de largo y 2.565 mm entre ejes, cifras que explican su buen aprovechamiento interior dentro del segmento. Incorpora además dirección asistida optimizada para entornos urbanos y una suspensión orientada al confort en ciudad.

    En asistencia a la conducción, suma sistemas como frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, asistente de conducción en carretera y estacionamiento remoto inteligente, además de tecnologías propias de los eléctricos como Planificador de Rutas EV, Plug & Charge y funciones V2L y V2G.

    Nuevos eléctricos GT

    Junto al EV2, Kia presentó los EV3 GT, EV4 Hatchback GT y EV5 GT, ampliando su oferta de modelos eléctricos con enfoque en el desempeño. Estas versiones incorporan tracción total, doble motor y ajustes específicos de chasis, manteniendo la orientación hacia un uso diario.

    La producción del Kia EV2 comenzará durante el primer trimestre de 2026.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosKiaEV2SUVautos eléctricoselectromovilidadSalón del Automóvil de Bruselas

    COMENTARIOS

