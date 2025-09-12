SUSCRÍBETE
La apuesta de Foton por la electromovilidad marca sus últimos estrenos

Se trata de los modelos eléctricos E Auman 1851, E Aumark 1135 y E Miler 314. Además, presentó la serie de tractocamiones diésel Auman Galaxy.

 

El nuevo portafolio de Foton está enfocado en entregar soluciones con nuevas energías para la logística y el transporte pesado, tal como lo demuestra la última presentación de su portafolio, que incluye tres camiones eléctricos: E Auman 1851, E Aumark 1135 y E Miler 314.

El E Auman 1851 es un camión eléctrico con un peso bruto vehicular de 18 toneladas y una capacidad de carga de 11.000 kg. Disponible con una configuración 4x2 de doble motor y tracción directa, su propulsor síncrono de imanes permanentes ofrece una potencia máxima de 380 kW y un torque máximo de 5.000 N.m. El motor está energizado con una batería LFP de CATL de 281.91 kWh, alcanzando una autonomía de 260 km. Sus estándares de seguridad son una prioridad garantizada, con frenos de disco delanteros, frenos de tambor traseros y un sistema de frenado regenerativo, además de tecnologías avanzadas como EBS, ESC, EPB, AEBS y LDWS.

Mientras que el E Aumark 1135 es un camión de 11.500 kg de peso bruto con un motor de tracción directa que alcanza una potencia máxima de 260 kW y un torque de 2.800 Nm. Su batería LFP de 162.28 kWh le entrega una autonomía de 220 km y es compatible con carga rápida, tardando apenas 90 minutos en cargar un 80% de su capacidad. Su sistema de frenos neumático con discos delanteros y tambores traseros, junto con tecnologías como ABS, ESP y asistente de arranque en pendiente (HSA), garantizan que cualquier operación y desafío sea seguro.

Por último, el E Miler 314 está diseñado para el reparto de cargas ligeras. Con un peso bruto de 3.500 kg, se empuja por un motor eléctrico que ofrece una potencia máxima de 100 kW y una autonomía de 160 km. A diferencia de sus pares cero emisiones, cuenta con una batería LFP de 63.75 kWh que renueva su energía en una hora con carga rápida. Su sistema de freno es hidráulico, posee dirección con asistencia electrónica y un completo equipamiento de seguridad que incluye ABS, EBD y EPB como estándar.

Además, Foton presentó la serie de tractocamiones diésel Auman Galaxy, que posee un motor Cummins Euro VI de 12.9L que entrega 560 caballos de fuerza y 2600 Nm de torque. Disponible en configuraciones 4x2, 6x2 y 6x4, está equipado con una transmisión ZF automatizada de 12 velocidades junto con un freno de motor. La suspensión trasera es de aire en todos los modelos y los frenos son de disco, asegurando un control más seguro en la ruta. La cabina Galaxy está diseñada con mayor altura para la comodidad del conductor, ofreciendo asientos de suspensión neumática, control centralizado con pantalla de 10 pulgadas, climatizador y avanzados sistemas de seguridad EBS, ESC, LDWS y AEBS.

Más sobre:NoticiasLanzamientosFotonE Auman 1851E Aumark 1135E Miler 314Auman GalaxyCamionesLogísticaelectromovilidadCamiones eléctricos

Portada del dia

