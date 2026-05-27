La exclusiva BMW M 1000 RR Isle of Man TT: un lujo para coleccionistas

BMW Motorrad fusiona su legado de competición con la máxima exclusividad técnica. Así lo demuestra la nueva BMW M 1000 RR Edición Limitada Isle of Man TT es un homenaje directo al Mountain Course, que basada en la radical variante M Competition prescinde del paquete de pasajero para enfocarse en un espíritu purista y de circuito.

En el diseño exterior sobresale un carenado que se viste con el exclusivo color British Racing Green Uni Matt, interrumpido por gráficos que rinden tributo al trazado de la isla: el perfil izquierdo muestra las curvas a la izquierda, mientras que el derecho replica los giros a la derecha.

La fibra de carbono toma protagonismo en la cubierta de la caja de aire M en acabado mate, decorada con el logo del TT. Un tanque de aluminio en Satin Chrome con cintas decorativas y un asiento negro tapizado en Alcantara elevan la percepción premium de un modelo nacido para las pistas.

Cada una de las 115 unidades cuenta con una numeración mecanizada en el herraje superior de la tijera y un certificado de autenticidad. El enfoque competitivo se complementa con detalles de alto rendimiento:

Kit de cubiertas M Race y brazo oscilante negro.

Insignias TT en el marco trasero.

Tapete oficial BMW M con logos M y TT, junto con soportes de trabajo para taller.

STUDIO GOICO

Esta edición encapsula décadas de gloria, desde la victoria de Georg Meier en 1939 hasta los recientes triunfos de Peter Hickman y Davey Todd, consolidando a la M 1000 RR como un objeto de deseo absoluto para coleccionistas y amantes de la velocidad sin concesiones.