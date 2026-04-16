Lamborghini prepara un homenaje al Miura, el primer superdeportivo

El legado del Lamborghini Miura sigue vigente. Considerado por muchos como el primer superdeportivo de la historia, su influencia no solo definió una era, sino que continúa marcando el rumbo de la marca de Sant’Agata Bolognese. Y ahora, todo apunta a que ese ícono tendrá un homenaje a la altura de su leyenda.

Diversos reportes indican que Lamborghini trabaja en una edición especial basada en el Revuelto, su actual buque insignia electrificado, que serviría como base para una reinterpretación contemporánea del Miura, en el marco de su 60° aniversario, que se celebrará este 2026.

Aunque no se trataría de un regreso literal del modelo, la propuesta buscaría capturar su esencia a través del diseño, un trabajo que ya hicieron en 2016, para los 50 años, con el Aventador Miura Homage.

Se habla de una carrocería con pintura bitono, guiños estéticos retro y detalles exclusivos tanto en el exterior como en el interior, evocando las líneas sensuales y elegantes del clásico de los años 60. En 2006 se elaboró un conceptual que podría dar algunas pistas de cómo se verá esta versión especial.

La base técnica no es menor: el Revuelto es el primer Lamborghini híbrido enchufable de producción, combinando un motor V12 atmosférico con tres motores eléctricos para superar los 1.000 caballos de fuerza. Esta plataforma permitiría unir lo mejor de dos mundos: la tradición mecánica de la marca con las exigencias actuales de electrificación.

En línea con otras ediciones conmemorativas de la firma, la producción sería limitada. Algunas versiones apuntan a solo 60 unidades, en honor a las seis décadas del Miura, lo que refuerza su carácter exclusivo y de colección.

Además, su precio superaría con holgura al del Revuelto estándar, que se ubica en torno a los US$600 mil, posicionándose como una pieza destinada a los clientes más selectos.

El posible debut de este modelo tendría lugar durante la semana del Pebble Beach Concours d’Elegance, uno de los escenarios más importantes del mundo para lanzamientos de alto nivel.