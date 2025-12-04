Nuevo Hyundai Palisade: un modelo híbrido premium

Con la llegada del nuevo Palisade híbrido, Hyundai aumenta su portafolio ecológico con seis modelos de baja y cero emisiones en Chile. El buque insignia familiar de la marca estrena una motorización híbrida que mejora en un 10% la eficiencia respecto de la variante a combustión.

La firma surcorena continúa reforzando su presencia en el mercado electrificado local. Con este debut, alcanza un 6,5% de participación en el segmento y registra un crecimiento de 466% en ventas de bajas y cero emisiones —1.722 unidades acumuladas—, posicionándose como la segunda marca preferida en híbridos convencionales con un 20,7% de las elecciones de los consumidores.

El nuevo Palisade híbrido llega en versiones Limited y Calligraphy, y se integra a la gama ecológica de Hyundai compuesta por los híbridos Kona, Tucson y Santa Fe; el eléctrico Ioniq 5; y el reciente Inster, reconocido como “Vehículo Eléctrico Mundial 2025”.

En su actualización, el SUV incorpora un sistema híbrido que combina un motor 2.5 turbo con dos motores eléctricos integrados en la caja automática de seis marchas. El conjunto entrega 330 hp y 460 Nm, logrando un rendimiento homologado de 12,2 km/l en ciclo WLTP y una autonomía cercana a los 1.000 km.

Con más de cinco metros de largo y casi tres metros entre ejes, el Palisade mantiene su propuesta de gran espacio interior, con capacidad para ocho pasajeros y un maletero que va de los 300 litros a más de 2.000 litros con las filas abatidas.

Su renovación estética incluye parrilla rediseñada, iluminación full LED y llantas de 20” y 21”. En el interior destaca la doble pantalla curva de 12,3”, sistema de audio Bose, conectividad inalámbrica, puertos USB-C en todas las filas, retrovisor digital y asientos calefaccionados y ventilados, con terminaciones en cuero Nappa.

En seguridad equipa siete airbags, tres modos de manejo y tres modos off-road, frenado regenerativo, e-Motion Drive y el paquete completo Hyundai Smart Sense, que integra asistencias como mantenimiento de carril, cámara 360° con realidad aumentada, alerta de tráfico cruzado y otras funciones avanzadas.