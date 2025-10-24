Lanzan campaña por el uso seguro y responsable de las motos en Chile

La Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM) realizó el lanzamiento de la campaña nacional que busca promover el uso seguro, responsable y entretenido de la motocicleta en Chile.

Los detalles de la iniciativa se pueden encontrar en el sitio web animateenmoto.cl, con el cual se pretende fortalecer la educación vial, la cultura motoquera y el desarrollo de una comunidad activa en torno a las dos ruedas.

“La motocicleta no es sólo un medio de transporte, es libertad, eficiencia y comunidad. Queremos impulsar un cambio cultural profundo y promover su uso seguro y responsable. También buscamos fortalecer la identidad y la comunidad motoquera chilena”, dijo Cristián Reitze, presidente ejecutivo de la ANIM.

El sitio www.animateenmoto.cl ofrece contenidos enfocados en educación vial, guías prácticas para nuevos conductores, noticias del sector, rutas, talleres, lanzamientos, calendario de actividades y consejos sobre seguridad y mantenimiento.

También destaca los beneficios por el uso de la moto, como el ahorro de tiempo, el menor impacto ambiental y los beneficios para la salud mental ya que reduce el estrés y divierte, entre otros.

Entre sus secciones sobresale “Carreteras Seguras”, un espacio orientado a fomentar la convivencia vial entre motociclistas, automovilistas, peatones y ciclistas, entregando herramientas y recomendaciones para prevenir accidentes y fortalecer el respeto mutuo.

Con esta iniciativa, ANIM reafirma e impulsa su compromiso con el desarrollo de una movilidad más sustentable, inclusiva y consciente con el fin de que sea una alternativa real para descongestionar las ciudades.