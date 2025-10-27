SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Las 3 razones por las que Lando Norris es el nuevo líder de la F1

El británico firmó una actuación brillante en México, consolidando un momento de forma que lo reposiciona como el piloto más fuerte del campeonato.

 
Lando Norris se impuso en México y se instaló en el liderato de la F1. Foto: @McLarenF1 (X).

Lando Norris voló en Ciudad de México. El dominio del piloto de McLaren comenzó a gestarse a partir de la tercera sesión de prácticas y la pole position del sábado, para ser ratificada con una carrera soberbia, en que el plan funcionó tal cual se había pensado.

Así, el británico tomó el liderato del campeonato, un punto por delante de su compañero Oscar Piastri, quien con su quinto puesto en el circuito Hermanos Rodríguez acumuló su cuarta carrera fuera del podio.

Norris tiene 357 unidades, contra 356 del australiano y 321 del tetracampeón Max Verstappen, tercero en México, con cuatro fechas por disputarse: la próxima es en Sao Paulo, el 9 de noviembre, tras la cual vienen Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

1. Su vuelta de clasificación

Norris consiguió una vuelta excepcional, precisa y agresiva, que le permitió sacar más de dos décimas a su rival más cercano (Charles Leclerc). El propio piloto reconoció que fue una de las mejores de su vida, lograda gracias a una ejecución limpia y sin margen para el error. Esa precisión y temple, en una pista exigente y de poco agarre, reflejan su madurez y la confianza total que tiene en su McLaren.

2. Una carrera excepcional

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado a más de 2.000 metros de altitud, Norris dominó de principio a fin, con autoridad, con más de 30 segundos de ventaja sobre su escolta, el monegasco de Ferrari. No hubo giro de los 71 que dieran a la pista en la que no estuviera de líder, una manera perfecta para regresar a la victoria después de seis carreras (su último triunfo había sido en Hungría, el 3 de agosto).

Piastri y Norris durante los entrenamientos en Miami. Foto: @McLarenF1.

3. Superando a su coequipo

En México, Norris totalizó cinco carreras seguidas superando a su compañero Oscar Piastri, quien así comenzó a perder ventaja y también confianza (en México fue quinto). En Italia y Singapur, la diferencia fue corta (segundo y tercero; tercero y cuarto), pero en Austin (segundo y quinto) y México (primer y quinto), justamente las dos últimas fechas, ha estirado la diferencia, confirmándose como el mejor posicionado de McLaren para ir por el título de pilotos.

Más sobre:NoticiasFórmula UnoGP de MéxicoLando NorrisOscar PiastriMcLarenMax VerstappenRed bullCharles LecrercFerrari

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Funcionarios de la PDI disparan en tres oportunidades contra un hombre tras ser amenazados con adoquines

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Diputado Alessandri y apoyo a acusación constitucional contra Pardow: “Me han llamado muchos parlamentarios oficialistas”

Investigan homicidio en Los Ríos: cadáver fue encontrado en plena vía pública

Mercados argentinos reaccionan con euforia a los resultados de las elecciones

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los sospechosos arrestados en relación con el crimen

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

3.
Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

4.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

5.
Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Servicios

Temblor hoy, lunes 27 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 27 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Funcionarios de la PDI disparan en tres oportunidades contra un hombre tras ser amenazados con adoquines
Chile

Funcionarios de la PDI disparan en tres oportunidades contra un hombre tras ser amenazados con adoquines

Diputado Alessandri y apoyo a acusación constitucional contra Pardow: “Me han llamado muchos parlamentarios oficialistas”

Investigan homicidio en Los Ríos: cadáver fue encontrado en plena vía pública

Mercados argentinos reaccionan con euforia a los resultados de las elecciones
Negocios

Mercados argentinos reaccionan con euforia a los resultados de las elecciones

El equivalente al 25% de la oferta mundial de cobre está detenida por criterios ESG: Perú, EE.UU. y Chile lideran potencial

Inversión del sector comercio completa un año y medio estancada

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe
Tendencias

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los sospechosos arrestados en relación con el crimen

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Colo Colo se enfrenta a Limache con la clasificación a Copa Sudamericana como el único objetivo posible
El Deportivo

Colo Colo se enfrenta a Limache con la clasificación a Copa Sudamericana como el único objetivo posible

Los polémicos gestos de Lucas Assadi contra los hinchas de la UC tras la derrota de la U en el Claro Arena

Manuel Pellegrini no descarta la opción de dirigir a la selección chilena: “Es un orgullo”

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

El huracán ‘Melissa’ alcanza la máxima categoría en su avance hacia Jamaica
Mundo

El huracán ‘Melissa’ alcanza la máxima categoría en su avance hacia Jamaica

Trump dice que “le encantaría” reunirse con Kim Jong Un y abre la puerta a extender su gira oficial en Asia

Palestinos de Cisjordania temen convertirse en la “próxima Gaza” de Israel

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal