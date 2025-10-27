Las 3 razones por las que Lando Norris es el nuevo líder de la F1

Lando Norris se impuso en México y se instaló en el liderato de la F1. Foto: @McLarenF1 (X).

Lando Norris voló en Ciudad de México. El dominio del piloto de McLaren comenzó a gestarse a partir de la tercera sesión de prácticas y la pole position del sábado, para ser ratificada con una carrera soberbia, en que el plan funcionó tal cual se había pensado.

Así, el británico tomó el liderato del campeonato, un punto por delante de su compañero Oscar Piastri, quien con su quinto puesto en el circuito Hermanos Rodríguez acumuló su cuarta carrera fuera del podio.

Norris tiene 357 unidades, contra 356 del australiano y 321 del tetracampeón Max Verstappen, tercero en México, con cuatro fechas por disputarse: la próxima es en Sao Paulo, el 9 de noviembre, tras la cual vienen Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

1. Su vuelta de clasificación

Norris consiguió una vuelta excepcional, precisa y agresiva, que le permitió sacar más de dos décimas a su rival más cercano (Charles Leclerc). El propio piloto reconoció que fue una de las mejores de su vida, lograda gracias a una ejecución limpia y sin margen para el error. Esa precisión y temple, en una pista exigente y de poco agarre, reflejan su madurez y la confianza total que tiene en su McLaren.

2. Una carrera excepcional

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado a más de 2.000 metros de altitud, Norris dominó de principio a fin, con autoridad, con más de 30 segundos de ventaja sobre su escolta, el monegasco de Ferrari. No hubo giro de los 71 que dieran a la pista en la que no estuviera de líder, una manera perfecta para regresar a la victoria después de seis carreras (su último triunfo había sido en Hungría, el 3 de agosto).

Piastri y Norris durante los entrenamientos en Miami. Foto: @McLarenF1.

3. Superando a su coequipo

En México, Norris totalizó cinco carreras seguidas superando a su compañero Oscar Piastri, quien así comenzó a perder ventaja y también confianza (en México fue quinto). En Italia y Singapur, la diferencia fue corta (segundo y tercero; tercero y cuarto), pero en Austin (segundo y quinto) y México (primer y quinto), justamente las dos últimas fechas, ha estirado la diferencia, confirmándose como el mejor posicionado de McLaren para ir por el título de pilotos.