Las icónicas Kawasaki de Top Gun están en la Fidae 2026

En el marco de la Fidae 2026, que se realiza entre el 7 y el de abril en Kawasaki despliega una llamativa exhibición que conecta el mundo de la aviación con las motocicletas. La marca japonesa presenta un stand que rinde homenaje a la velocidad, la tecnología y la cultura pop, con un guiño directo a la icónica película Top Gun.

El espacio reúne dos modelos que han marcado generaciones y que hoy simbolizan la evolución del rendimiento sobre dos ruedas. Por un lado, la histórica Kawasaki Ninja GPZ900R, reconocida como la primera en llevar el nombre Ninja, y por otro, la radical Ninja H2 Carbon, exponente máximo de la ingeniería moderna de la marca.

La GPZ900R, lanzada en 1984, revolucionó la industria al incorporar un motor de 908 cc de cuatro cilindros en línea, refrigerado por líquido y con 16 válvulas, capaz de generar 115 caballos de fuerza. Este conjunto le permitía superar los 240 km/h, alcanzando oficialmente los 250 km/h, convirtiéndose en su momento en la moto de producción más rápida del mundo. Además, destacaba por su chasis de aleación ligera y una suspensión delantera con amortiguadores variables, que ofrecía estabilidad incluso en frenadas exigentes.

En contraste, la Ninja H2 Carbon representa la cúspide tecnológica de Kawasaki. Equipada con un motor de 998 cc y un exclusivo sobrealimentador centrífugo, desarrollado con tecnología de su división aeroespacial, esta máquina alcanza los 230 caballos de fuerza y una velocidad máxima cercana a los 337 km/h. Se trata de la única motocicleta de producción con este tipo de inducción forzada, lo que la posiciona como un referente absoluto en desempeño y sofisticación.

La presencia de Kawasaki en Fidae no solo busca exhibir máquinas, sino también transmitir la conexión entre la aviación y el motociclismo de alto rendimiento. Ambos mundos comparten principios como la aerodinámica, el uso de materiales livianos y la obsesión por la velocidad.

“La conexión entre la aviación y nuestras motocicletas Ninja no es solo estética; comparten principios de dinámica de fluidos, materiales ultraligeros y una búsqueda constante por la velocidad y el performance. Queremos que cada piloto y aficionado a las motos, que pase por nuestro stand sienta que la transición de la cabina a la carretera es natural”, afirmó Jaime Contador, Gerente de Motos de Cidef.