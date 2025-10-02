Las marcas de autos anticipan el Cyber Monday con descuentos de hasta 28%

El Cyber Day es el evento de ventas digital más masivo que se realiza anualmente, donde las distintas marcas ofrecen productos con grandes rebajas. Organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, este año se llevará a cabo entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre.

Muchas marcas de automóviles no se aguantaron y comenzaron lo que denominaron un Pre Cyber, con ofertas, bonos exclusivos y facilidades de financiamiento especiales que se extenderán hasta el domingo 5 de octubre, en sus sitios web.

Chery Tiggo 7 Pro Max PHEV

Chery: descuentos hasta 28%

La marca china anunció precios especiales con hasta 28% de descuento, además de atractivas condiciones de financiamiento, de sus modelos más destacados, como el Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 4 y Tiggo 7.

Una de las opciones más destacadas es el Tiggo 2 PRO, que se podrá encontrar desde $8.890.000, más de 20% menos que el precio de lista. Además, el Tiggo 3 Pro llega desde $12.790.000 y el nuevo Tiggo 4 Pro Max queda a $12.990.000.

El descuento más impresionante es para uno de los más atractivos de los modelos de la marca: Tiggo 7 Pro Max, en $13.990.000.

Exeed: bonos de hasta $7.500.000

La marca premium también adelanta sus ofertas con descuentos online con bonos de hasta $7.500.000 para sus modelos RX, VX y el recientemente lanzado NEW LX.

El SUV RX estará disponible con bonos que pueden alcanzar hasta 21% de descuento, desde $27.490.000, mientras que el LX 1.6T DCT ADVANCED parte $17.990.000 y el VX, desde $37.490.000.

RAM: hasta 17% de descuento

La marca especialista en camionetas ofrece promociones especiales hasta el 5 de octubre de hasta un 17% en sus modelos más destacados, como la Rampage y la 1500.

“El Pre-Cyber es una excelente oportunidad para que más personas descubran el verdadero significado de manejar una RAM: fuerza, tecnología y una experiencia de conducción superior”, comentó Hugo Castro, Gerente General de RAM Chile.

Jeep: descuentos en el nuevo Avenger y el Compass

La marca ícono del espíritu outdoor ofrecerá promociones de hasta 21%, que incluyen descuentos en el nuevo Jeep Avenger y el Jeep Compass.

FIAT: hasta un 26% de descuento en el 500e

Entre el 1 y el 5 de octubre, la firma italiana anunció que enfocará sus promociones enfocadas en su modelo eléctrico más emblemático, el 500e, con descuentos de hasta un 26%.

Mitsubishi: bonos de más de $7 millones

La icónica Mitsubishi L200, uno de los vehículos más vendidos en Chile, estará con un descuento excepcional de hasta $7.700.000 en bonos sobre el precio de lista. Además, el SUV Outlander Sport, tendrá un 20% de descuento y bonos de hasta $3.500.000, IVA incluido.