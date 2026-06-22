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    Las marcas que llegan y las que debutan: los nuevos actores en el mundo de las camionetas

    El segmento de las pick-up representa el 20% del parque automotriz total nacional, de ahí el énfasis de algunos grupos nacionales en tener firmas que se especialicen en este tipo de carrocería y marcas que buscan diversificar su oferta de productos con para sumar volumen en la general.

    Romina CannoniPor 
    Romina Cannoni

    En menos de un mes dos nuevas marcas llegaron al mercado nacional. Si bien el estreno de firmas ya no es novedad, lo distinto es que se trata de dos marcas que están enfocadas únicamente en camionetas, al menos, de momento.

    Esta semana inició su operación oficialmente la división de camionetas de Sinotruk y lo hace de la mano de Empresas Indumotora, convirtiéndose en la cuarta firma de Livianos del grupo ligado a la familia Avayú. La marca china se convierte en una nueva alternativa para el competitivo segmento de camionetas medianas (donde existen 35 firmas), combinando experiencia global, innovación aplicada y una propuesta comercial diseñada para posicionarse como una de las opciones de entrada más atractivas del segmento.

    “Estamos muy orgullosos de sumar Sinotruk Pick-Ups a nuestro portafolio, especialmente en un segmento tan relevante como el de camionetas, que históricamente ha tenido un rol protagónico en el mercado chileno. Con esta incorporación buscamos ofrecer una nueva alternativa muy competitiva, con la mejor relación precio-calidad, versátil y confiable para quienes requieren una herramienta de alto valor”, señaló John Novoa, Gerente de División.

    La marca comienza su distribución con el modelo Bolder, disponible en ocho versiones, con un único motor turbodiésel 2.0 de 188 Hp y 420 Nm, disponible en configuraciones de tracción 4x2 o 4x4, con cajas manual de seis cambios o automática de ocho relaciones y con suspensión trasera de ballestas o multi-link y su precio va desde los $ 16.990.000 + IVA.

    Otra que debutó hace solo unas semanas fue Isuzu. La histórica firma japonesa inició operaciones oficiales en el país de la mano del Grupo Kaufmann con camionetas enfocadas en desempeño, eficiencia y respaldo postventa.

    Proveniente de Tailandia la camioneta se conocerá solo como Isuzu, sin nombre, y llega en cuatro configuraciones, con un motor diésel 2.2 (Euro 6e-bis ) con 163 Hp y 400 Nm, con transmisiones manuales de seis velocidades y automática de ocho marchas, con precios que comienzan en los $ 26.490.000 (+IVA).

    “La incorporación de Isuzu representa un paso estratégico para continuar ofreciendo soluciones complementarias al portafolio actual del Grupo, sin reemplazar ninguna de nuestras marcas existentes”, afirmó Sebastián Russi, gerente general de Kaufmann.

    Las marcas que debutan en el segmento

    En noviembre de 2025 Chery que estrenó en Chile la Himla, su primera pick-up y con la que debuta en el competitivo segmento. “El ingreso de Himla al segmento de las camionetas responde a una evolución natural de nuestra estrategia de crecimiento. Hoy Chery es la marca de SUV N°1 en Chile y contamos con más de 20 años de trayectoria en el mercado nacional, construyendo una relación de confianza con miles de clientes a través de una oferta que destaca por su tecnología, diseño, seguridad y una excelente relación precio-equipamiento. Gracias a esa sólida posición, vimos una gran oportunidad para ampliar nuestro portafolio e ingresar a uno de los segmentos más importantes del país. La camioneta es un vehículo clave para muchos chilenos, tanto para el trabajo como para la vida familiar y las actividades recreativas. Con Himla buscamos llegar a nuevos clientes que necesitan capacidad de carga, robustez y desempeño off-road, pero que también valoran el confort, la conectividad y la tecnología de un vehículo moderno”, explica Nicolás Rodríguez Cababie, Jefe de Marketing de Chery.

    La Himla llegó en tres versiones, con motor 2.3 turbo con 161 Hp y 420 Nm a las 2.000 rpm, con opción de caja manual de 6 velocidades o una caja automática de ocho relaciones y precios que van desde los $ 16.990.000 (+IVA).

    Otra firma que también ingresó al segmento fue Kia con Tasman, su primera camioneta y que tardó seis años en su desarrollo. Con un diseño completamente disruptivo, con gran nivel de equipamiento y muy buenas terminaciones, la Kia Tasman se llevó el galardón a “Mejor Camioneta 2026” en el premio Los Mejores, organizados por MT de La Tercera y en el cual participó prensa nacional e internacional.

    Con 5.410 mm de largo, cinco versiones disponibles y precios que parten en los $ 25.990.000 + IVA, la Kia Tasman busca ser una opción para quienes buscan un modelo de trabajo, pero sin dejar de lado el confort y el estilo.

    Más sobre:NoticiasEspecial CamionetasCamionetasPick-upSinotrukBolderIsuzuKiaTasmanCheryHimla

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