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    Las pick-ups 100% eléctricas también dicen presente

    La nueva escena del mercado de camionetas, no solo vive de HEVs, PHEVs y REEVs; en ella, hoy también se presentan modelos puramente eléctricos, los cuales vienen a revolucionar el segmento, con propuesta limpia, eficiente, potente y capaz.

    Lorena Gallardo GilPor 
    Lorena Gallardo Gil
    CRISTIAN VARGAS A REGISTRO DIGITAL

    Insisto, quien quiera restarle importancia a la electromovilidad, pierde su tiempo. Nuevos modelos electrificados brotan como el agua en todos los segmentos y en todas las marcas. Sin ir más lejos, el último lanzamiento de Toyota en nuestro país, sorprendió a crédulos e incrédulos. Y es que, por primera vez, en sus casi 70 años de vida y más de 20 millones de unidades vendidas, la Hilux estrenó una variante completamente EV, anunciando una autonomía de 260 kilómetros, y con la garantía de calidad, confiabilidad y durabilidad que la volvieron un referente del segmento a nivel mundial.

    Así las cosas, la Toyota Hilux EV llegó a sumarse a un nicho donde ya hay varias. Todas de origen chino, lo que no es de extrañar, ya que los fabricantes del Dragón Asiático fueron los primeros que apostaron en grande por la electromovilidad, la gran respuesta a las demandas de una movilidad sustentable y la llave que le abriría al mundo. Tanto es así, que casi la mitad de las ventas actuales de vehículos en China (es decir, 16,5 millones), corresponden a modelos electrificados.

    Frente a cifras astronómicas como ésta, en Chile estamos a años luz, sin embargo, nuestro mercado es considerado un buen medidor para tomarle el pulso a la industria, debido a la gran presencia de marcas disponibles (alrededor de 80 y contando), así como también a su rica y actualizada oferta en todos los segmentos. De ahí, que una vez descubiertas las camionetas 100% eléctricas, éstas no tardaron en llegar a engrosar las filas locales.

    Line-up

    Según Anac, se vendieron 206 camionetas 100% eléctricas en Chile durante 2025; mientras que lo que va de este año (a mayo), se contabilizan 54 unidades comercializadas. Cifra que representa el 0,2% del total de pick-ups que se venden en Chile.

    La oferta actual la componen seis modelos: JAC T9 EV, Riddara RD6 EV, las JMC Grand Avenue y Vigus EV, Maxus T90 y la recién llegada Toyota Hilux EV. Por supuesto, todas se mueven exclusivamente por motores eléctricos alimentados por baterías recargables, sin usar combustibles fósiles ni motores térmicos de apoyo. A diferencia de las pick-ups híbridas o de rango extendido (REEV), éstas dependen totalmente de un enchufe para recuperar su energía.

    Entre los modelos disponibles, hay un amplío rango de potencias, autonomías y precios, fluctuando entre 161 Hp (JMC Vigus EV) y 442 Hp (Maxus T90); los 260 km (Toyota Hilux EV) y 430 km (Maxus T90); y los $26 millones + IVA (JMC Vigus EV) y los $68.990.000 (Hilux EV, incluye IVA).

    Niikoo

    Para muchos las camionetas 100% eléctricas representan una verdadera revolución para el segmento, pues además de ser completamente silenciosas y ofrecer un torque inmediato sin emisiones, destacan por su gran eficiencia mecánica.

    “Algo que valoran mucho quienes prueban una camioneta eléctrica es la experiencia de conducción. El torque instantáneo, la ausencia de ruido y la suavidad de marcha suelen generar una impresión muy positiva, especialmente en operaciones urbanas o de recorridos frecuentes”, afirma Felipe Schmauk, product genius de JAC.

    “Definitivamente creemos que existe espacio para crecer. Hoy la participación de las pick-ups eléctricas todavía es muy pequeña dentro del mercado total de camionetas en Chile, por lo que el potencial es enorme. A medida que mejore la infraestructura de carga, aumente la oferta de productos y los usuarios acumulen experiencias positivas, veremos una adopción cada vez mayor. Además, muchas empresas ya no están evaluando solamente el precio de compra, sino el costo total de propiedad. Ahí las camionetas eléctricas comienzan a mostrar ventajas importantes en consumo energético, mantenimiento y operación diaria”, puntualiza.

    Más sobre:Especial CamionetasCamionetasPick-upsCamionetas eléctricasCamionetas Nuevas EnergíasToyota Hilux EVJAC T9 EVRiddara RD6 EVJMC Grand AvenueVigus EVMaxus T90

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