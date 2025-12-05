Lexus LFA Concept: la visión de un deportivo 100% eléctrico

Para quienes lo extrañaban, Lexus lo trae de vuelta. La marca japonesa dio a conocer mundialmente el LFA Concept, el prototipo que proyecta su próximo capítulo deportivo y que revive un nombre recordado por la industria y los fanáticos.

Este nuevo ejercicio de diseño y desarrollo apunta a redefinir el deportivo BEV, combinando electrificación, precisión ingenieril y una experiencia de manejo centrada en el vínculo directo entre conductor y máquina.

El modelo nace bajo la misma filosofía que guió el desarrollo de los Toyota GR GT y GR GT3, también lanzados en esta jornada: centro de gravedad bajo, peso reducido con alta rigidez y aerodinámica definida desde la ingeniería.

El LFA Concept utiliza un chasis completamente de aluminio, que prioriza ligereza y solidez, y adopta una posición de manejo diseñada para generar una conexión directa entre conductor y vehículo. Esta postura es la base de lo que Lexus define como Discover Immersion, que no es otra cosa que la sensación de estar completamente integrado a la experiencia de conducción.

Sus medidas son 4.690 mm de largo, 2.040 mm de ancho y apenas 1.195 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.725 mm.

En cuanto al diseño se mantiene limpio y equilibrado, acompañado de una cabina minimalista donde todas las funciones relevantes se concentran alrededor del conductor. El volante y los mandos fueron pensados para operar sin necesidad de reacomodar las manos, permitiendo un control intuitivo y directo.

El espíritu del proyecto responde a una convicción personal de Akio Toyoda, presidente de Toyota Motor Corporation, quien impulsa un proceso interno para conservar y traspasar técnicas de manufactura consideradas esenciales para el futuro de los deportivos. El LFA Concept, encarna este “Shikinen Sengu automotriz”, un esfuerzo por preservar conocimientos, perfeccionarlos y entregarlos a las nuevas generaciones de ingenieros.

Aunque Lexus no ha detallado aún el motor, la potencia ni el sistema eléctrico definitivo, el modelo apunta a convertirse en uno de los referentes deportivos de la marca para la era eléctrica.