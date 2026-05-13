Los últimos Saab salen a subasta: hay prototipos y eléctricos entre ellos

Más de una década después de la desaparición de Saab como fabricante automotriz, los últimos vehículos de desarrollo que permanecían en la histórica planta de Trollhättan, en Suecia, finalmente abandonarán el recinto. La colección será subastada públicamente a fines de mayo y representa uno de los últimos vestigios físicos del ambicioso, y finalmente frustrado, intento de resurrección tecnológica liderado por NEVS.

La subasta contempla ocho vehículos desarrollados tras la quiebra de la firma escandinava, principalmente sobre la base del emblemático 9-3. Los modelos fueron creados por National Electric Vehicle Sweden (NEVS), la compañía fundada en 2012 con el objetivo de continuar el legado de ingeniería de Saab mediante tecnologías eléctricas y sistemas de conducción autónoma.

Entre las piezas más llamativas figura un vehículo experimental equipado con conducción autónoma, además de otro prototipo que incorpora motores eléctricos integrados en las ruedas, una solución técnica que Saab exploró como parte de sus programas de electrificación avanzada. También destaca un híbrido con sistema range extender y varias unidades preproducción del 9-3 adaptadas a nuevas configuraciones eléctricas.

Lejos de ser autos de exhibición, la mayoría de los modelos corresponden a vehículos de prueba y otros de ingeniería utilizados para experimentación y validación tecnológica. Muchos presentan desgaste propio de años de desarrollo y pruebas, reflejando el carácter funcional de estos proyectos.

Otro de los modelos incluidos en la subasta es un SUV eléctrico Hengchi 5, ligado a Evergrande, conglomerado chino que financió NEVS antes de enfrentar su propia crisis financiera, situación que terminó acelerando el cierre definitivo de las operaciones.

La subasta será realizada entre el 21 y el 30 de mayo por la casa sueca Klaravik y no contará con precios mínimos. Además, los interesados podrán recorrer la fábrica de Trollhättan, un lugar cargado de simbolismo para la industria automotriz europea.

La planta abrió sus puertas en 1947 y durante décadas produjo algunos de los modelos más innovadores y particulares del mercado, como el legendario Saab 900 Turbo. Hoy, los últimos prototipos abandonan el recinto, marcando el cierre definitivo de uno de los capítulos más singulares de la historia automotriz sueca.