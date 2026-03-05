SUSCRÍBETE
    Lotus vuelve a la gasolina con el Eletre híbrido

    La marca británica presentó en China una nueva versión de este SUV, regresando a los motores a combustión y rompiendo con su plan de solo contar con vehículos eléctricos.

     

    Lotus oficializó la versión híbrida enchufable de su SUV Eletre, modelo que en China fue lanzado como “For Me” y que llegará a Europa hacia fines de este año. El estreno marca un giro para la firma controlada por Geely, que en los últimos años había apostado exclusivamente por la electrificación total.

    El nuevo tren motriz une un motor bencinero turbo de 2.0 litros y cuatro cilindros con dos propulsores eléctricos, uno en cada eje. En conjunto entregan 939 caballos de fuerza. Según la marca, acelera de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos, cifra que supera al Eletre R completamente eléctrico.

    Autonomía y carga rápida

    El Eletre híbrido incorpora una batería de 70 kWh, menor que la del eléctrico, con una autonomía en modo 100% eléctrico de hasta 350 kilómetros bajo el ciclo chino CLTC. La autonomía combinada llega a 1.400 kilómetros, de acuerdo con cifras entregadas por la compañía.

    Incluye sistema de carga rápida 6C, que permite pasar del 30% al 80% en ocho minutos. En el apartado dinámico suma el llamado 6D Digital Dynamic Chassis y una barra estabilizadora activa de 48V, solución que, según Lotus, ayuda a reducir el balanceo propio de este tipo de vehículos.

    El peso se mueve entre 2.575 y 2.625 kilos, en línea con el Eletre eléctrico.

    El regreso al motor a combustión ocurre en un contexto complejo. Lotus había anunciado que desde 2028 vendería solo eléctricos. Sin embargo, las ventas del Eletre y del Emeya han sido más bajas de lo previsto.

    La firma también confirmó que trabaja en una variante híbrida del deportivo Emira, pensando en la normativa Euro 7 que entrará en vigencia en 2027.

    El ajuste estratégico apunta a mercados donde la adopción del auto eléctrico avanza más lento. Además, la compañía informó pérdidas operativas por US$357 millones en los primeros nueve meses de 2025.

