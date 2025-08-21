Mahindra quiere ser protagonista: lanza nueva plataforma y cuatro conceptuales
El fabricante india presentó su nueva estrategia, que a los modelos que entrarán en producción a partir de 2027.
Mahindra da un paso hacia el futuro, tras revelar su estrategia “Global Vision 2027”, con la que espera actualizarse e iniciar una nueva era para la marca.
Los cuatro nuevos conceptuales de la marca india son SUV basadas en la flamante plataforma modular y multienergía NU_IQ: Vision.S, Vision.T, Vision.SXT y Vision.X.
La plataforma NU_IQ es la base central del cambio. Modular por naturaleza, permite configuraciones para carrocerías variadas, motorizaciones diversas (combustión, híbridas o eléctricas), opciones de tracción delantera o total y adaptabilidad tanto para mercados con volante a la izquierda como a la derecha.
Las cuatro propuestas conceptuales, que utilizan la filosofía de diseño Heartcore Design, se diferencian tanto en estilo como en propósito.
Así, mientras el Vision.S refleja solidez deportiva con líneas modernas; el Vision.T y su derivado Vision.SXT evocan el estilo icónico y robusto de la línea Thar; y Vision.X apuesta por un enfoque atlético y urbano.
Con esta estrategia, Mahindra refuerza su intención de expandirse globalmente con SUV premium que sean deseables, eficientes y seguros.
La producción de las versiones definitivas comenzará a partir de 2027, con miras a mercados tanto emergentes como consolidados, marcando un nuevo capítulo para la compañía.
