Manejó un Volvo por 1 millón de millas y la marca lo premió con un S60 (pero por dos años)

La durabilidad de las cosas es un tema que hoy parece tener poca importancia. La vida util de un teléfono, o de un computador está determinada a cierto período antes de caer en la categoría de obsoletas.

No extraña entonces que cada cierto tiempo (y cada vez menor en algunos productos) haya que renovar, de hecho, lo extraño y llamativo al punto de generar noticia es precisamente lo contrario, que algo permanezca en el tiempo con sus capacidades intactas. Y en el mundo automotriz es algo cada vez más extraño, aunque cada cierto tiempo tiempo nos enteramos de personas que superan el millón de kilómetros recorridos, tal como sucedió en Brasil con un taxista peruano y algo parecido en Chile con un colectivero, en ambos casos con Toyota.

Ahora la historia llega desdeEstados Unidos, donde Jim O’Shea, un ciudadano de Missouri, alcanzó la insólita cifra de 1 millón de millas recorridas con su Volvo 740 GLE, algo así como 1.600 millones de kilómetros.

Por este logro, Volvo quiso premiar a O’Shea y anunció que le entregará un S60 nuevo, pero no como un regalo, sino que en calidad de préstamo durante dos años, período en el que la firma sueca se encargará de todos los gastos asociados al vehículo (salvo la gasolina).

“Estamos emocionados de poder cuidar de Jim y ponerlo en un auto nuevo”, dijo el gerente general de West County Volvo, Stephen Lynch, precisamente el mismo vendedor que le entregó a O’Shea en 1991.

Una larga historia

La historia de O’Shea con su Volvo es interesante. El modelo lo adquirió hace casi 30 años y el mismo día en que lo compró se le cruzó la idea de llegar al millón de millas.

Según comentó a la prensa, “cuando compré el auto, un tipo llegó con un auto de 1961. No sé el nombre del modelo, pero le dieron las llaves de un auto nuevo porque tenía un millón de millas. La ampolleta se encendió en mi cabeza: si él puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Entonces, ¡lo hice!”, reconoció.

Pero los problemas no tardaron en aparecer. En su familia, su padre y su tío tenían un concesionario de Ford y no veían con buenos ojos que tuviese un auto con un emblema que no fuese el óvalo azúl.

O’Shea recordó que su padre lo criticó por comprar ese automóvil, pero él, muy seguro le dijo que apostaba a que lo manejaría un millón de millas.

“El hermano de mi papá tenía un concesionario Ford y dijo que solo se pueden comprar Ford. Llevé esto a casa y no me habló por un tiempo. Le dije: ‘Te garantizo que le sacaré un millón de millas a este auto’, y lo hice”, dijo Jim.

Durante estas tres décadas, el Volvo 740 GLE no ha sufrido grandes accidentes, salvo un par de abolladuras que le hizo su esposa en la entrada de la casa. Eso sí, el motor original se le cambió a los 94º mil km y la caja de cambios fue cambiada dos veces.

El hito de llegar al millón de millas lo consiguió a finales de noviembre de 2021, cuando iba camino al trabajo.

“No me di cuenta hasta que pensé en lo que le dije a mi papá. Como ya no está con nosotros, no podía restregárselo en la cara”, recordó O’Shea.