Mazda anticipa que presentará nueva visión de su futuro en el Salón de Tokio

Con el Salón de Tokio a la vuelta de la esquina, las marcas japonesas han aprovechado los últimos días para mostrar sus adelantos.

Ahora fue el turno de Mazda, que ha generando expectativas entre los entusiastas y la prensa especializada con un teaser que muestra una carrocería baja, líneas elegantes y un techo que fluye sin interrupciones.

La marca describe esta nueva propuesta como la representación de su futuro, alineada con su filosofía: “The joy of driving fuels a sustainable tomorrow” (“El placer de conducir impulsa un futuro sostenible”, con un juego con el doble sentido de la fuel/combustible en este caso).

La frase anticipa una integración entre placer de conducción y responsabilidad con el medio ambiente, lo que abre debate sobre la motorización: si será eléctrico o híbrido.

A primera vista, el vehículo anticipado parece un fastback de cuatro puertas. Aunque algunos detalles sugieren que podría haber una ventana trasera alargada y una caída de techo pronunciadas.

Este concepto está llamado a ser un punto de inflexión en la estrategia visual de Mazda. Si bien la marca ha explorado antes formas aerodinámicas, como el Vision Coupe, ahora parece buscar elegancia, funcionalidad y emociones en un mismo paquete.

El misterio se resolverá el 29 de octubre, día en que la marca japonesa realizará su presentación oficial en el salón. Hasta entonces, el mercado observará con atención si esta propuesta marca el retorno de sedanes elegantes y emocionales en una era dominada por los SUV. Con este guiño, Mazda lanza una invitación: redescubrir el automóvil como objeto de deseo, pero también de conciencia ambiental.

Mazda también ha anunciado que, junto con este nuevo modelo, presentará en Tokio la versión europea del nuevo CX-5. Además, destacará su tecnología patentada de captura de CO₂, junto con un combustible neutro en carbono derivado de algas, desarrollado para reducir las emisiones y promover una movilidad más limpia.