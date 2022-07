Mazda CX-5: el súper ventas de la marca japonesa estrena su renovación en Chile

Debut en sociedad. Mazda dio a conocer oficialmente el renovado CX-5, facelift de media vida de la segunda generación que hace poco más de un mes había iniciado su aventura en el país con una pre-venta.

Ahora, el SUV más vendido de la marca en todo el mundo, el mismo que ha vendido más de 34 mil unidades en Chile desde su arribo en 2012, mostró su actualizada figura en una presentación regional, instancia en la que se conocieron las mejoras en el comportamiento dinámico, en el diseño y la mayor diferenciación entre los distintos niveles de acabado, ya que debutan tres nuevas versiones (Signature, Sport y Active) lo que le permite ofrecer alternativas acordes a los diferentes gustos y necesidades de los clientes.. Del mismo modo, se pudo apreciar su mejorada su funcionalidad interior, además de ofrecer nuevos elementos de seguridad.

Las nuevas versiones incorporan cambios que son transversales a toda la gama, como la nueva parrilla frontal con su renovada signature wings, la rejilla de diseño tridimensional, los renovados focos led y los rediseñados parachoques y portalón trasero, a lo que suman algunos cambios específicos en cada versión.

Entre los elementos propios de cada versión, la versión Signature incorpora molduras en la zona inferior de parachoques, tapabarros y revestimientos laterales en el mismo color de la carrocería, y unas nuevas llantas plateadas aro 19.

La versión Sport, en tanto, cuenta con molduras inferiores en negro brillante, nuevas llantas de aleación de 19″ color negro metalizado y en la parrilla destacan detalles en rojo y tubos de escape más pronunciados. Tiene un aspecto deportivo.

La variante Active, a su vez, tiene molduras inferiores color plata, detalles verde lima en la parrilla y un interior más robusto con un aspecto mucho más juvenil y aventurero. Además, suma un nuevo color Sircon Arena, tono creado especialmente para este modelo y que es exclusivo de Mazda.

“Estamos muy contentos de que la prensa especializada nos haya podido acompañar a conocer en persona el New CX-5 y qué mejor lugar para probar sus atributos que la Región de Aysén, con sus bellos caminos y paisajes. Los que son ideales para comprobar el optimizado comportamiento dinámico del CX-5, así como su mayor confort de marcha y el nuevo sistema inteligente de conducción Mi Drive que incluye los modos de conducción Normal, Sport y Off Road”, señaló Tomás Crisóstomo, gerente de Mazda Chile.

Opciones para todos los gustos

El nuevo Mazda CX-5 se comercializará en nueva versiones, con precios que van entre van $ 23.990.000 y $ 33.590.000.

En dimensiones, no tiene variaciones, por lo que mantiene los 4.575 mm de largo, 1.845 mm de ancho y 1.675 o 1.680 mm de alto, dependiendo de si se trata de una versión equipada con llantas aro 17 o 19.

La distancia entre ejes del renovado SUV es de 2.700 mm, mientras que el despeje es de 193 mm.

El maletero, en tanto, ofrece una capacidad de carga de 541 litros, ampliables hasta 1.303 litros con los asientos traseros abatidos

Entre las importantes variaciones que señaló la marca, destaca el mejor comportamiento que le entrega al conductor, con el objetivo de ofrecer una optimizada sensación de manejo, mayor aislación acústica y un alto confort de marcha.

Esto se consigue gracias a la estructura de control de amortiguación, que reduce las vibraciones y el ruido interior, a la vez que mejora la maniobrabilidad.

También tiene mayor rigidez en la zona donde se montan los marcos de los asientos en la carrocería del vehículo para limitar las fuerzas desde el exterior y se realizaron cambios a la suspensión, incorporando nuevos muelles y amortiguadores, para ofrecer un mayor confort de marcha.

Pero no es lo único. También se agrega un nuevo formato de conducción inteligente denominado Mi Drive – solo en las versiones AT- que incluye los modos de manejo Normal, Sport y Off Road en las variantes con tracción AWD, siendo este último una novedad para el modelo.

En confort y conectividad, dependiendo de la versión, climatizador bizona, asientos delanteros eléctricos, calefaccionados y ventilados; asientos traseros laterales calefaccionados, sistema multimedia Mazda Connect con pantalla TFT de 8″, cargador inalámbrico, Android Auto & Apple CarPlay y cámara de retroceso; velocímetro digital de 7″, freno de mano eléctrico, control crucero con comandos al volante, luces frontales y diurnas led, focos delanteros con nivelación automática; sunroof eléctrico, doble salida de escape cromada, volante forrado en cuero y calefaccionado, y cámara 360.

A nivel de motorizaciones, el nuevo Mazda CX-5 ofrecerá cuatro alternativas: tres bencineras y una diésel.

- SKYACTIV 2.0: genera 154 Hp y 200 Nm de torque a 2.000 rpm. Puede ir asociado a una transmisión manual o automática de seis velocidades con modo secuencial.

- SKYACTIV 2.5: genera 188 Hp y 252 Nm de torque a 4.000 rpm. Va unido exclusivamente a una caja automática de seis marchas con modo secuencial y a un sistema de tracción AWD.

- SKYACTIV 2.5 Turbo: genera 227 Hp y 420 Nm de torque a 2.000 rpm. También va asociado exclusivamente a la caja automática de seis marchas con modo secuencial y al sistema AWD.

- SKYACTIV 2.2d: la única versión diésel genera 188 Hp y 450 Nm de torque a 2.000 rpm. Está unido a una transmisión automática de seis velocidades con modo secuencial y al sistema AWD.

Un salto en seguridad

El facelift del Mazda CX-5 también mejora a nivel de seguridad. De serie incorpora seis airbags, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con botón de desactivación, frenos antibloqueo ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), control inteligente de tracción anti patinaje (TCS) con botón de desactivación, control de estabilidad dinámico (DSC), asistente de arranque en pendientes (HLA), señal de frenado de emergencia, apertura remota de puertas, nueva llave 7G y control de velocidad crucero.

A este equipamiento de seguridad base, se añade, según versión, sistema de frenado de emergencia en ciudad con detección de peatones (SCBS), faros adaptativos led (ALH), monitor de punto ciego (BSM), alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA), Head Up Display, asistente de mantenimiento de carril (LAS), de advertencia de salida de carril (LDWS) y de advertencia en caso de cansancio del conductor (DAA).

