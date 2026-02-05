McLaren celebra sus títulos en la F1 con una edición exclusiva del Artura Spider

El 2025 de McLaren fue de ensueño. Lando Norris terminó una sequía de 17 años sin celebrar un título de pilotos para la escudería, mientras que junto a su compañero Oscar Piastri lograron repetir la corona entre los constructores.

Ambos hitos motivaron a los británicos a celebrar de forma especial y lo hicieron una versión limitada del Artura Spider MCL39 Championship Edition, de solo 10 unidades y con la firma de MSO (McLaren Special Operations (MSO).

La iniciativa rinde homenaje a sus dos pilotos y al equipo en general. Es por eso que en los detalles se puede observar el número 10, junto a 10 estrellas, en honor al número de campeonatos de constructores que han sumado en su historia.

El exclusivo bólido está pintado a mano con el MSO naranja Myan y el negro Ónix, en alusión al monoplaza de la Fórmula Uno.

El conjunto exterior se remata con el Black Pack, el Stealth Badge Pack, y unas llantas de aleación superligeras de 10 radios también en color negro brillante.

En el interior, luce las firmas a mano de Norris y Piastri en los paneles de fibra de carbono, mientras que en el maletero de detallan las victorias, poles position y vueltas más rápidas obtenidas por ambos pilotos durante la temporada pasada en la que consiguieron 833 puntos frente a los 469 de Mercedes, los 451 de Red Bull y los 398 de Ferrari.

El McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition equipa el nuevo motor V6 biturbo de 3.0 litros híbrido de 700 CV y 720 Nm de par, que cuenta con el apoyo de un propulsor eléctricos de flujo axial alimentado por una batería de 7,4 kWh. Su transmisión es de ocho velocidades.

En cuanto a rendimientoSegún cifras oficiales, es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en 3 segundos y completar el cuarto de milla en apenas 10,8 segundos, con una velocidad máxima de 330 km/h.

Su peso es de 1.457 kg y cuenta con una suspensión es de doble horquilla en el eje delantero y multibrazo en el trasero y lleva frenos carbocerámicos.

¿Su precio? No se ha hecho público. Pero, aparentemente, de poco importaría, porque las 10 unidades ya se encontrarían vendidas.