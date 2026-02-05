SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    McLaren celebra sus títulos en la F1 con una edición exclusiva del Artura Spider

    La escudería británica le rinde homenaje a la exitosa campaña 2025, en la que alcanzó el título de pilotos con Lando Norris y también el de constructores, con una versión de solo 10 unidades de su notable deportivo.

     

    El 2025 de McLaren fue de ensueño. Lando Norris terminó una sequía de 17 años sin celebrar un título de pilotos para la escudería, mientras que junto a su compañero Oscar Piastri lograron repetir la corona entre los constructores.

    Ambos hitos motivaron a los británicos a celebrar de forma especial y lo hicieron una versión limitada del Artura Spider MCL39 Championship Edition, de solo 10 unidades y con la firma de MSO (McLaren Special Operations (MSO).

    La iniciativa rinde homenaje a sus dos pilotos y al equipo en general. Es por eso que en los detalles se puede observar el número 10, junto a 10 estrellas, en honor al número de campeonatos de constructores que han sumado en su historia.

    El exclusivo bólido está pintado a mano con el MSO naranja Myan y el negro Ónix, en alusión al monoplaza de la Fórmula Uno.

    El conjunto exterior se remata con el Black Pack, el Stealth Badge Pack, y unas llantas de aleación superligeras de 10 radios también en color negro brillante.

    En el interior, luce las firmas a mano de Norris y Piastri en los paneles de fibra de carbono, mientras que en el maletero de detallan las victorias, poles position y vueltas más rápidas obtenidas por ambos pilotos durante la temporada pasada en la que consiguieron 833 puntos frente a los 469 de Mercedes, los 451 de Red Bull y los 398 de Ferrari.

    El McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition equipa el nuevo motor V6 biturbo de 3.0 litros híbrido de 700 CV y 720 Nm de par, que cuenta con el apoyo de un propulsor eléctricos de flujo axial alimentado por una batería de 7,4 kWh. Su transmisión es de ocho velocidades.

    En cuanto a rendimientoSegún cifras oficiales, es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en 3 segundos y completar el cuarto de milla en apenas 10,8 segundos, con una velocidad máxima de 330 km/h.

    Su peso es de 1.457 kg y cuenta con una suspensión es de doble horquilla en el eje delantero y multibrazo en el trasero y lleva frenos carbocerámicos.

    ¿Su precio? No se ha hecho público. Pero, aparentemente, de poco importaría, porque las 10 unidades ya se encontrarían vendidas.

    Más sobre:NoticiasMcLarenArtura Spidermcl39Autos deportivosFórmula UnoOscar PiastriLando Norris

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quintero: Hombre muere tras volcar en cuatrimoto mientras circulaba en las dunas de Ritoque

    Pedro Sánchez y el gobierno español seguirán en X y Telegram pese a los ataques de Musk y Durov

    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Lo más leído

    1.
    Así es el Volkswagen Tukan, la nueva camioneta que llegará a Chile en 2027

    Así es el Volkswagen Tukan, la nueva camioneta que llegará a Chile en 2027

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    Quintero: Hombre muere tras volcar en cuatrimoto mientras circulaba en las dunas de Ritoque
    Chile

    Quintero: Hombre muere tras volcar en cuatrimoto mientras circulaba en las dunas de Ritoque

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación
    Negocios

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación

    Pymes: ¿competir o colaborar en un mundo que no espera?

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    “La alegría se convirtió en lágrimas”: el amargo estreno de Esteban Pavez junto a Alianza Lima en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    “La alegría se convirtió en lágrimas”: el amargo estreno de Esteban Pavez junto a Alianza Lima en la Copa Libertadores

    Celebra Tiago Nunes: Liga de Quito podrá inscribir a Deyverson tras saldar deuda con Palestino por Fernando Cornejo

    “No tiene problemas de equilibrio ni de vértigo”: Nicolás Jarry deja atrás la neuritis vestibular antes de la Copa Davis

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile
    Cultura y entretención

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Art Basel Doha: cómo funciona la brújula del mercado global del arte

    Gonzalo Yáñez será el invitado para abrir el show de Bryan Adams en Chile

    Pedro Sánchez y el gobierno español seguirán en X y Telegram pese a los ataques de Musk y Durov
    Mundo

    Pedro Sánchez y el gobierno español seguirán en X y Telegram pese a los ataques de Musk y Durov

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega

    Estados Unidos y Rusia acuerdan restablecer el diálogo militar de alto nivel tras las conversaciones en Ucrania

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió