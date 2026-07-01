Mitsubishi hace un nuevo anticipo de regreso del Pajero/Montero

La cuenta regresiva para el regreso de uno de los todoterrenos más emblemáticos del mercado continúa avanzando. Mitsubishi entregó un nuevo adelanto del próximo Pajero -también conocido como Montero en varios mercados-, confirmando que el modelo mantendrá intacta su esencia aventurera, ahora complementada con tecnologías de última generación.

El buque insignia de la marca, cuyo estreno mundial está previsto para el último trimestre de este año, incorporará un renovado sistema Multi Meter, un panel digital de tres indicadores que rinde homenaje a uno de los elementos más característicos de las generaciones anteriores del SUV.

Pensado para maximizar el desempeño fuera del asfalto, este sistema entrega información en tiempo real sobre altitud, rumbo, temperatura exterior, ángulos de inclinación y balanceo, además de la distribución del par entre las ruedas. Estos datos permiten al conductor monitorear el comportamiento del vehículo al enfrentar pendientes, caminos rocosos, senderos forestales o superficies con barro, reforzando el control en condiciones extremas.

La marca también publicó un video promocional titulado “El Pajero está listo para escribir su próximo capítulo”, donde destaca la evolución de este sistema y anticipa el regreso de un modelo que busca combinar tradición, capacidad todoterreno y nuevas tecnologías.

Aunque Mitsubishi aún mantiene en reserva gran parte de sus especificaciones, ya confirmó que el nuevo Pajero fue desarrollado sobre la plataforma de largueros de la Triton, con una puesta a punto específica en suspensión y habitáculo para ofrecer un mayor equilibrio entre confort y aptitudes off-road.

El regreso del histórico SUV representa un momento clave para la marca. Desde su lanzamiento en 1982, el Pajero superó los 3,25 millones de unidades vendidas en más de 170 países y cimentó su reputación con 12 victorias absolutas en el Rally Dakar. Ahora, con un diseño renovado y una posible oferta de motorizaciones electrificadas, el modelo se prepara para recuperar su lugar entre los grandes referentes del segmento.