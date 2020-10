Mercedes-Benz actualiza el GLC y GLC Coupé en su portafolio nacional

Una unidad dispuesta en la puerta de la casa, equipada con un tablet, un video explicativo, una breve ruta y wifi para conectarse a la conferencia oficial a través de Zoom. Así se las ingenió Mercedes-Benz para presentar en el país el nuevo GLC a la prensa especializada.

Se trata del restyling de la actual generación del SUV alemán, el cual se actualiza en su versión convencional y también coupé -con una mayor caída del techo, que le otorga un perfil más deportiva-. Los nuevos Mercedes-Benz GLC y GLC Coupé evolucionan en aspecto, tecnología, seguridad y motorizaciones.

Estéticamente, se acerca a los últimos modelos de la firma de la estrella solitaria, con una parrilla más ovalada (de doble barra en el caso del GLC y una en el coupé), la que combina con unos focos rediseñados, más pequeños y con tecnología LED High Performance. También llama la atención la disposición de serie de varios elementos cromados a lo largo de su carrocería.

Según versión puede equipar una línea exterior off-road y llantas de 18″, o bien, un kit AMG, mas deportivo y agresivo, con una parrilla de efecto diamante cromada, faldón delantero AMG, embellecedores de escape rectangulares, llantas de 19″, techo panorámico y espejos plegables eléctricamente.

Puertas adentro, el principal cambio del GLC tiene que ver con el equipamiento del sistema multimedia MBUX, el cual puede controlarse de forma táctil o a través del asistente virtual “Hey Mercedes”. Está disponible con una pantalla táctil de 7″ o 10,25″, según versión. Ambos con soporte para Apple CarPlay y Android Auto.

Al interior, además, suma un nuevo volante multifunción con controles táctiles, un nuevo cuadro de instrumentos y climatizador bizona en todas sus variantes.

En ambas carrocerías, Mercedes-Benz ofrece tres tipos de motorizaciones. De entrada, hay un bencinero de dos litros turbo, asociado a un sistema de hibridación suave (Mild Hybrid), el cual, entre otros, permite el encendido del auto en modo eléctrico y mejora la sensación de aceleración en recuperaciones.

Este motor eroga 197 Hp y 320 Nm de torque. En tanto, que la función EQ Boost agrega 14 Hp y 150 Nm. Consume 13,3 km/l en ciclo mixto.

La oferta la complementan dos bloques turbodiésel de dos litros. El primero con 194 Hp y 400 Nm, mientras que el tope de gama alcanza los 245 Hp y 500 Nm de par máximo. En ambos el rendimiento mixto se anota en torno a los 17 km/l.

Por otro lado, todos los motores se asocian a una caja automática G-Tronic de 9 velocidades y en el caso de los diésel, a una tracción 4Matic (AWD).

Los precios del Mercedes-Benz GLC fluctúan entre los US$ 42.900 y los US$ 64.900. Mientras que los del GLC Coupé, entre los US$ 47.900 y US$ 68.900.