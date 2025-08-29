SUSCRÍBETE
Mercedes-Benz admite que sobreestimó plazos para implementar la electromovilidad

Un directivo de la marca alemana aseguró que creyeron que sus clientes demorarían menos en cambiar hacia las nuevas energías.

 
MARK BLINCH

Hubo un tiempo en que Mercedes-Benz se planteaba solo construir autos 100% eléctricos para 2030. O, al menos, centrar buena parte de su producción en ellos. También dijeron que para 2025 la mitad de sus ventas serías autos de esta energía.

No ha podido ser. Hace rato que ya descartó la primera idea e, incluso, aseguró que seguiría desarrollando vehículos a combustión bien entrada la próxima década.

Seguía así una línea trazada por otros fabricantes , como las del Grupo Stellantis y Renault Group.

En junio, Ola Källenius, CEO de Mercedes-Benz, y presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), que era un riesgo que las normas del continente siguieran empujando los actuales planes de electrificación impuestos desde la Unión Europea.

Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing

Ahora fue el turno de su jefe de Ventas, Mathias Geisen, quien reconoció que se cometió un error de estimación para establecer plazos.

“Sobreestimamos la rapidez con la que nuestros clientes estarían dispuestos para cambiar a la electromovilidad”, reconoció en Auto Motor und Sport.

Por lo mismo, ahora advierten que no se quieren ponerse fechas, como lo hicieron en el pasado. “Sería irresponsable afirmar cuál será la cuota de vehículos eléctricos para finales de la década. Por lo tanto, en Mercedes seguiremos adaptándonos a los diferentes lenguajes de diseño de los vehículos eléctricos y los de motores de combustión en el futuro”, aseguró.

La electromovilidad avanza. Las nuevas energías son el futuro de la industria. Pero cada vez está más claro que no será dentro de los plazos que se pensaron en un principio y que tomará algo más de tiempo.

