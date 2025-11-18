Mercedes-Benz celebra 125 años de su primer automóvil

Hace 125 años, el mundo automotriz cambió para siempre. El 22 de noviembre de 1900, Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) completó el primer Mercedes de la historia, el Mercedes 35 CV, considerado el primer automóvil moderno jamás construido. Su diseño, su tecnología y su filosofía marcaron una ruptura radical con todo lo anterior, abriendo el camino para más de un siglo de innovación continua.

Desarrollado por el ingeniero Wilhelm Maybach a petición del empresario y entusiasta del automovilismo Emil Jellinek, el Mercedes 35 CV nació con un propósito claro: ser un vehículo rápido, seguro y estable, capaz de desafiar las limitaciones de los primeros autos. Jellinek, además de cliente clave de DMG, fue también quien impulsó el uso del nombre “Mercédès”, en honor a su hija, un nombre que poco después daría identidad a la marca.

Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

El 35 CV introdujo un concepto totalmente nuevo. Su bajo centro de gravedad, larga distancia entre ejes, amplio ancho de vía y una columna de dirección inclinada ofrecían una conducción segura y estable inédita para la época.

También incorporó innovaciones decisivas, como una caja de cambios con embrague accionado por el pie, elementos que hoy forman parte esencial del lenguaje mecánico moderno.

Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

El corazón del vehículo era un motor revolucionario: un cuatro cilindros de 5,9 litros, creado por el ingeniero Josef Brauner, que entregaba 35 CV a 950 rpm, cifras extraordinarias para comienzos del siglo XX.

Ese rendimiento solo era posible gracias a otra innovación que pasaría a la historia: el radiador de panal de abeja, diseñado por Maybach, que permitió una refrigeración muy eficiente y continúa siendo un símbolo estético en los Mercedes actuales, reinterpretado incluso en modelos como el nuevo GLC.

Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

Probado y afinado durante semanas, el primer Mercedes viajó a Jellinek a finales de 1900 y debutó pocos meses después en la Semana de Carreras de Niza de 1901, donde dominó pruebas como la Niza-Salón-Niza y la subida a La Turbie. Su éxito deportivo confirmó que el automóvil moderno había llegado para quedarse.

A partir de este pionero surgieron modelos posteriores como los Mercedes 12/16 CV, 8/11 CV y, en 1902, la célebre gama Simplex, diseñada para un uso más sencillo y refinado. Paralelamente, DMG adquirió el terreno donde se levantaría la futura planta de Untertürkheim, hoy corazón industrial de Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

Un siglo y cuarto después, aquel espíritu visionario sigue vivo. El Mercedes 35 CV marcó un antes y un después, al definir buena parte de las características de lo que debía tener un automóvil.