BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Mercedes-Benz celebra 125 años de su primer automóvil

    El 22 de noviembre de 1900 nació el Mercedes 35 CV, un modelo revolucionario que dejó atrás el concepto de carruaje motorizado y marcó el inicio del automóvil tal como lo conocemos hoy.

     
    Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

    Hace 125 años, el mundo automotriz cambió para siempre. El 22 de noviembre de 1900, Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) completó el primer Mercedes de la historia, el Mercedes 35 CV, considerado el primer automóvil moderno jamás construido. Su diseño, su tecnología y su filosofía marcaron una ruptura radical con todo lo anterior, abriendo el camino para más de un siglo de innovación continua.

    Desarrollado por el ingeniero Wilhelm Maybach a petición del empresario y entusiasta del automovilismo Emil Jellinek, el Mercedes 35 CV nació con un propósito claro: ser un vehículo rápido, seguro y estable, capaz de desafiar las limitaciones de los primeros autos. Jellinek, además de cliente clave de DMG, fue también quien impulsó el uso del nombre “Mercédès”, en honor a su hija, un nombre que poco después daría identidad a la marca.

    Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

    El 35 CV introdujo un concepto totalmente nuevo. Su bajo centro de gravedad, larga distancia entre ejes, amplio ancho de vía y una columna de dirección inclinada ofrecían una conducción segura y estable inédita para la época.

    También incorporó innovaciones decisivas, como una caja de cambios con embrague accionado por el pie, elementos que hoy forman parte esencial del lenguaje mecánico moderno.

    Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

    El corazón del vehículo era un motor revolucionario: un cuatro cilindros de 5,9 litros, creado por el ingeniero Josef Brauner, que entregaba 35 CV a 950 rpm, cifras extraordinarias para comienzos del siglo XX.

    Ese rendimiento solo era posible gracias a otra innovación que pasaría a la historia: el radiador de panal de abeja, diseñado por Maybach, que permitió una refrigeración muy eficiente y continúa siendo un símbolo estético en los Mercedes actuales, reinterpretado incluso en modelos como el nuevo GLC.

    Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

    Probado y afinado durante semanas, el primer Mercedes viajó a Jellinek a finales de 1900 y debutó pocos meses después en la Semana de Carreras de Niza de 1901, donde dominó pruebas como la Niza-Salón-Niza y la subida a La Turbie. Su éxito deportivo confirmó que el automóvil moderno había llegado para quedarse.

    A partir de este pionero surgieron modelos posteriores como los Mercedes 12/16 CV, 8/11 CV y, en 1902, la célebre gama Simplex, diseñada para un uso más sencillo y refinado. Paralelamente, DMG adquirió el terreno donde se levantaría la futura planta de Untertürkheim, hoy corazón industrial de Mercedes-Benz.

    Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

    Un siglo y cuarto después, aquel espíritu visionario sigue vivo. El Mercedes 35 CV marcó un antes y un después, al definir buena parte de las características de lo que debía tener un automóvil.

    Más sobre:NoticiasMercedes cv 35Autos clásicosAutos de carreraMercedes-Benz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fedetur lamenta fallecimiento de dos turistas en Torres del Paine y pide reforzar gestión en parques nacionales

    ¿Cómo viene la segunda vuelta?: Las probabilidades que Polymarket le asigna a José Antonio Kast y Jeannette Jara

    Falla global de Cloudfare que afecta a X y ChatGPT coincide con mantención programada en centros de datos: uno de ellos está en Santiago

    CMF sanciona a directores de Sartor AGF con $14.569 millones por irregularidades financieras

    Asesor económico de Kast se abre a revisar la gradualidad del ajuste fiscal de US$6.000 millones

    Corte ordena mejorar habitabilidad e higiene de módulo de recinto penal de Colina

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    4.
    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    5.
    En el top de la calidad: Las universidades con mejor acreditación en Chile

    En el top de la calidad: Las universidades con mejor acreditación en Chile

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Reportan fallo en Cloudflare que impide usar X, ChatGPT, League of Legends y otros programas y apps

    Reportan fallo en Cloudflare que impide usar X, ChatGPT, League of Legends y otros programas y apps

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Por qué Estados Unidos planea vender cazas F-35 a Arabia Saudita, según Trump

    Por qué Estados Unidos planea vender cazas F-35 a Arabia Saudita, según Trump

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver el amistoso internacional de Venezuela contra Canadá

    Dónde y a qué hora ver el amistoso internacional de Venezuela contra Canadá

    Fedetur lamenta fallecimiento de dos turistas en Torres del Paine y pide reforzar gestión en parques nacionales
    Chile

    Fedetur lamenta fallecimiento de dos turistas en Torres del Paine y pide reforzar gestión en parques nacionales

    Falla global de Cloudfare que afecta a X y ChatGPT coincide con mantención programada en centros de datos: uno de ellos está en Santiago

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    ¿Cómo viene la segunda vuelta?: Las probabilidades que Polymarket le asigna a José Antonio Kast y Jeannette Jara
    Negocios

    ¿Cómo viene la segunda vuelta?: Las probabilidades que Polymarket le asigna a José Antonio Kast y Jeannette Jara

    CMF sanciona a directores de Sartor AGF con $14.569 millones por irregularidades financieras

    Asesor económico de Kast se abre a revisar la gradualidad del ajuste fiscal de US$6.000 millones

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile
    Tendencias

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Tragedia en Torres del Paine: confirman una segunda muerte y aumenta la cifra de desaparecidos

    Se suma a Sinner: Carlos Alcaraz anuncia su baja de las Finales de la Copa Davis
    El Deportivo

    Se suma a Sinner: Carlos Alcaraz anuncia su baja de las Finales de la Copa Davis

    Escándalo en Inglaterra: árbitro habla de conspiración en uno de los títulos de Manchester City en la Premier League

    La hora de Gabriel Suazo: los factores que elevan al lateral en la Roja y en el Sevilla

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente
    Finde

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile
    Cultura y entretención

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla
    Mundo

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla

    La caída en desgracia de exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro de Clinton por sus vínculos con Epstein

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?