Mercedes Benz CLA: Este es el Auto del Año 2026 en Europa

Europa ya tiene a su ganador. El Mercede Benz CLA fue elegido Auto del Año 2026 (Car of the Year) tras la votación final del jurado realizada durante el Salón del Automóvil de Bruselas.

En la elección participaron 59 jurados especializados de 23 países, el sedán compacto de la marca alemana obtuvo 320 puntos para transformarse en el relevo del Renault 5 E-Tech, vencedor de la edición anterior.

La marca alemana vuelve a conseguir el galardón automovilístico más reconocido del Viejo Continente después de más de medio siglo. La última -y única- vez que había ocurrido fue en 1974, cuando ganó con el 450 SE/SEL.

Mercedes-Benz AG Communications

Una final marcada por la electrificación

El Mercedes Benz CLA se impuso a otros seis modelos en la final: Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Renault 4 y Skoda Elroq.

Esta selección muestra que esta edición estuvo marcada por la electrificación, ya que todos los candidatos contaban con versiones electrificadas y la mayoría eran completamente eléctricos.

Tras el conteo final, el segundo lugar fue para el Elroq con 220 puntos, seguido por el EV4 (208). Más atrás quedaron el C5 Aircross (207), el Grande Panda (200), el Dacia Bigster (170) y el Renault 4 (150).

Cómo es Mercedes-Benz CLA

El nuevo Mercedes-Benz CLA está disponible en versiones 100% eléctricas e híbridas, además del CLA Shooting Brake, y se promociona como vehículo más inteligente y versátil jamás fabricado por la marca.

En su versión eléctrica, destaca por una autonomía de hasta 792 kilómetros, junto a una arquitectura de 800 voltios que permite recuperar hasta 325 km de autonomía en solo 10 minutos de carga. En tanto, la variante híbrida sobresale por su alta eficiencia, con consumos cercanos a los cinco litros cada 100 km, apoyada por una nueva transmisión electrificada de doble embrague y una batería de 48 voltios.

El éxito del nuevo CLA ya se refleja en el mercado: disponible en Europa desde mediados de 2025, ha superado las expectativas de pedidos y mantiene su cartera de órdenes completa hasta bien entrado 2026.