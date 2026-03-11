Mercedes-Benz presenta el VLE: el nuevo monovolumen eléctrico que redefine el lujo y el espacio

Los anuncios y los anticipos venían desde hace tiempo, solo faltaba la presentación oficial. Y finalmente sucedió: Mercedes-Benz lanzó oficialmente el nuevo VLE, un monovolumen eléctrico de lujo que inaugura una nueva etapa en la estrategia de electrificación de la marca y que combina gran autonomía, diseño aerodinámico y tecnologías avanzadas para el transporte de pasajeros.

El modelo se desarrolla sobre la nueva plataforma eléctrica VAN.EA, una arquitectura dedicada a vehículos eléctricos que permitirá a la marca crear una familia completa de vans orientadas tanto al transporte ejecutivo como familiar. El VLE representa el primer integrante de esta nueva generación y reemplazará a modelos eléctricos anteriores dentro del portafolio del fabricante alemán.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo vehículo es su eficiencia. El VLE puede equipar una batería de 115 kWh y alcanzar una autonomía superior a 700 kilómetros bajo el ciclo WLTP, una cifra notable considerando las dimensiones del vehículo.

La versión VLE 300 utiliza un motor eléctrico único que desarrolla alrededor de 268-272 caballos de fuerza, mientras que la variante VLE 400 4Matic incorpora dos motores y tracción total, elevando la potencia a 409 hp y ofreciendo mejores prestaciones dinámicas.

El sistema eléctrico opera con una arquitectura de 800 voltios, lo que permite cargas rápidas de más de 300 kW. Gracias a esta tecnología, el vehículo puede recuperar cerca de 355 kilómetros de autonomía en apenas 15 minutos en estaciones de carga rápida.

En materia de diseño, el VLE adopta una estética moderna inspirada en los prototipos eléctricos más recientes de la marca. Su carrocería presenta proporciones amplias y líneas suaves orientadas a mejorar la eficiencia aerodinámica, alcanzando un coeficiente de arrastre cercano a 0,25, una cifra destacada para un vehículo de este tamaño.

El interior también refleja el enfoque premium del modelo. El habitáculo puede configurarse con hasta ocho plazas y ofrece distintos tipos de asientos, incluidos los denominados Grand Comfort, que incorporan funciones de masaje y apoyos para mayor comodidad. Además, el sistema multimedia integra pantallas de gran formato y funciones avanzadas de conectividad y entretenimiento para los pasajeros.

Con el VLE, fabricado en la planta en España, Mercedes-Benz redefine el concepto de transporte de lujo en vehículos de gran tamaño, combinando eficiencia eléctrica, tecnología digital y un nivel de confort comparable al de las berlinas más exclusivas de la marca.