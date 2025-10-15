Mercedes Benz renueva las cabinas de sus camiones en Chile

Mercedes Benz Camiones presentó la renovación de cabinas para su toda su gama, compuesta por el Accelo 1116, los Atego, Axor y el New Actros Procabin, luciendo un diseño más moderno, espacios interiores mejorados y un completo paquete de tecnologías de seguridad y conectividad.

Accelo 1116

Nuevo diseño frontal, con líneas modernas y focos estilizados LED. De serie, incorpora aire acondicionado, alzavidrios eléctricos y limitador de velocidad, mientras que seguridad tiene ESP, ABS, ASR y EBD, además de Hill Holder en su versión automatizada. Bajo el capó, equipa un motor OM 924 LA de 156 CV y 610 Nm de torques. Con un peso bruto vehicular de hasta 10.800 kg, Accelo ofrece más capacidad de carga útil de 7.126 kg.

Atego

Todos los modelos de esta gama incorporan de serie un completo paquete de seguridad: ESP, ABS, EBD, ASR, Hill Holder (solo en las versiones automatizadas), cierre centralizado, alzavidrios eléctricos y Tempomat con limitador de velocidad, lo que los posiciona como referentes en confiabilidad y productividad para las más diversas aplicaciones de transporte.

Atego 1726 4x2: Equipa motor OM 926 LA de 256 CV y 900 Nm de torque. Está disponible en versiones manual (G 90-6) o PowerShift Advanced (MB G 140-8), con cabina ClassicSpace 2,3 m, suspensión de ballestas, freno motor Topbrake y peso bruto vehicular de hasta 17.100 kg.

Atego 1729 KO AT 4x2: Inspirada en la familia Arocs, especializada en recolección de residuos, cuenta con transmisión automática Allison 3000 P y motor de 286 CV / 1.120 Nm. Incorpora toma de fuerza y equipamiento reforzado para faenas municipales y de servicios.

Atego 1933 LS 4x2: tractocamión versátil, con motor OM 926 LA de 326 CV y 1.250 Nm, transmisión PowerShift Advanced y cabina L BigSpace 2,3 m. Ofrece suspensión neumática de cuatro bolsas, quinta rueda JOST JSK 37C y un PBV combinado de 45 toneladas.

Atego 2429 / 2433 6x2: Están orientados al transporte interurbano de media y larga distancia, gracias a sus motores de 286 a 326 CV y torque de hasta 1.250 Nm. Ofrecen cabinas ClassicSpace, transmisiones PowerShift Advanced, depósitos de hasta 300 litros y un peso bruto vehicular combinado de 27 toneladas, con un diseño robusto y confiable.

Axor 2545 LS 6x2

Equipado con un motor OM 460 de 12.800 cc, 449 CV y 2.200 Nm de torque, con transmisión PowerShift Advanced MB G 291-12, que optimiza los cambios de marcha y mejora la eficiencia en consumo, mientras que su cabina BigSpace de 2,30 metros brinda un espacio amplio, climatizado y ergonómico para el conductor. En seguridad incluye de serie ESP, ABS, EBD, ASR, Hill Holder, cierre centralizado y Tempomat con limitador de velocidad. Además, posee un sistema de frenos con tambor en ambos ejes y el freno motor Topbrake.

New Actros Procabin

Su nuevo diseño exterior con frontal aerodinámico inspirado en el eActros 600, faldones optimizados y grupos ópticos Full-LED, reduce en un 3% la resistencia aerodinámica, aumentando la eficiencia y reduciendo costos de operación. En el interior, ofrece un piso completamente plano, climatización avanzada y aislamiento acústico mejorado. Opcionalmente, el concepto SoloStar transforma el habitáculo en un espacio de descanso y trabajo, con una mesa plegable, colchón de 150 mm y butacas rediseñadas.

En tecnología presenta el Multimedia Cockpit Interactive-2, compuesto por nuevas pantallas digitales, control por voz “Hey Mercedes” y conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. Además, el sistema MirrorCam de segunda generación mejora la visibilidad, reduce puntos ciegos y contribuye a la seguridad y aerodinámica.

En asistencia activa, incorpora Active Brake Assist 6, Sideguard Assist 2 y Front Guard Assist, que protegen al conductor y a quienes comparten la vía en entornos urbanos y en carretera.