Mercedes-Benz se fortalece con el SUV GLE Coupé y su hermano sport de la división AMG

La fórmula gusta y parece cada vez más habitual: mezclar la buena habitabilidad de un SUV con esa esa caída abrupta del techo característica de un auto coupé. ¿El resultado, entonces? Un SUV coupé. A ese subsegmento Mercedes-Benz vuelve a sacarle otro giro de la tuerca con el estreno del flamante GLE Coupé, un familiar que llega en dos versiones turbodiésel y acompañado del afilado Mercedes-AMG GLE Coupé con motor V6 de 435 caballos.

En estructura, el Mercedes-Benz GLE Coupé y el Mercedes-AMG GLE Coupé son prácticamente idénticos. El modelo de acceso mide 4.939 mm de largo, 2.157 mm de ancho y 1.730 mm de alto, siendo el AMG 22 mm más largo (4.961 mm) y 10 mm más bajo (1.720 mm). Para ambos la distancia del suelo es de 143 mm y la capacidad de maletero es de 655 litros.

Respecto del Mercedes-Benz GLE Coupé convencional, la gama abre con el GLE 350 d Coupé. Alimentado por un bloque 3.0 turbodiésel de seis cilindros en línea, que desarrolla 272 caballos y 600 Nm, esta opción se gestiona por una caja automática de nueve velocidades y cuenta con tracción integral 4Matic. Logra un consumo combinado de 12,7 km/l.

Destaca por un equipamiento que contempla llantas de aleación de 20″ pulgadas con cinco radios dobles, faros LED, cristales tinteados con tecnología calorífuga, tapicería símil de cuero, molduras de roble, volante en cuerpo nappa, pantalla touch de 12,3 pulgadas con la plataforma MBUX, climatizador Thermatic.

Más arriba, el GLE 400 d Coupé repite el tamaño y configuración de motor, pero crece en potencia y torque hasta los 330 Hp y 700 Nm. También se gestiona por la transmisión AT9 y, en cuanto a consumo mixto, es algo más gastador: ofrece 11,1 km/l.

Suma suspensión neumática adaptativa, paquete de estacionamiento con cámara de 360º, techo panorámico y asientos delanteros eléctricos con memoria.

En el apartado seguridad, la oferta de serie es de cinco airbags (frontales, laterales para conductor y acompañante, y de rodilla para el conductor), frenos ABS con función de preparación al soltar rápidamente el acelerador, control de estabilidad, eliminador de humedad en los frenos, asistente de partida en pendiente y de descenso, extintor de emergencia para el conductor, monitoreo de subinflado de neumáticos, monitor de fatiga del conductor. Son exclusividades del GLE Coupé 400 d el paquete de asistentes de la conducción y el asistente activo de distancia.

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupé

La punta de lanza del GLE salta a un corazón V6 de 3.0 litros. Desarrolla 435 caballos y 520 Nm, y tiene una caja automática AMG de nueve relaciones que traspasa la fuerza a los dos ejes. De acuerdo con la marca, logra un consumo promedio de 10,4 km/l. Daimler declara un 0 a 100 km/h de 5,3 segundos.















Entre sus características adicionales a los GLE convencionales, se cuentan llantas específicas de 21″, amortiguación AMG adaptativa, luces LED de alto rendimiento, volante AMG e iluminación de ambiente de 64 colores.

Los precios para los tres modelos alemanes son de US$ 87 mil para el GLE 350 d; US$ 107 mil, en el caso del GLE 400 d y US$ 117 mil para el SUV coupé deportivo 53 4Matic.