¡Bienvenido a bordo! El nuevo Mercedes-Maybach GLS 600 es puro lujo

El aterrizaje de las marcas de súper lujo en el segmento de los SUVs, donde ahora participan Bentley con el Bentayga, Rolls-Royce con el Cullinan, Maserati con el Levante Trofeo, Lamborghini con el Urus o recientemente Aston Martin con el DBX, ha puesto en alerta también a Mercedes-Benz. La firma alemana no ha querido quedarse abajo de esta refinada disputa first class y ahora da un nuevo paso para conquistar a los más exigentes: presentó el Mercedes-Maybach GLS 600, un SUV que no escatima en ningún sentido en términos de sofisticación.

Por fuera, el Mercedes-Maybach se impone con una carrocería que llega a los 5.205 mm de largo (3.135 mm de distancia entre ejes), que podría perfectamente contar con tres corridas de asientos. En su lugar, los ingenieros de Daimler han dotado a este todoterreno 4Matic de apenas cuatro plazas. Es que en el interior todo aparece dispuesto para entregar el máximo confort, espacio y también diversión.

La comodidad está dada por ejemplo con asientos de cuero nappa totalmente reclinables, que incluso cuentan con apoyos para las piernas (como los que se encuentran en la primera clase de los aviones) y sistema de masajeador. En el medio de las plazas traseras, el Maybach incorpora un pequeño frigobar con espacio suficiente para guardar bebidas o hielo. Asimismo, se cuentan dos mesas.

Como si eso no bastara, este familiar -podría llamárselo así al menos por el tamaño- dispone de sistemas de infoentretenimiento individuales, nuevamente siguiendo la línea de los asientos más cómodos en un avión comercial. Otros detalles interiores están trabajados en madera noble.

Mercedes-Maybach GLS 600: Casi tres toneladas de sofisticación

En la trompa, este mastodonte de 2.710 kilos, esconde también un corazón que no escatima en ningún ítem. Se trata de un propulsor V8 biturbo de 4.0 litros que entrega 558 caballos (más poderoso que el citado DBX de Aston Martin) y 750 Nm a partir de las 2.500 rpm. Así, el Mercedes-Maybach GLS 600 tarda 4,9 segundos en completar el sprint hasta los 100 km/h y, con el pie derecho hasta el fondo, puede ir a una máxima de 250 km/h, una velocidad final limitada electrónicamente.

Este todoterreno hecho limusina se dejará ver por primera vez en público en el Salón de Guangzhou, cita que abre sus puertas este 22 de noviembre. ¿Coincidencia? No. En Asia se vende buena parte de estos SUVs de ultra lujo. Su precio no ha sido revelado aún por Daimler.