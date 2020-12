Mitsubishi de EE.UU. festeja a pareja que alcanzó en seis años 670 mil km a bordo de un Mirage

Una pareja de Minnesota, en Estados Unidos, acaba de intercambiar su Mitsubishi Mirage de 2014 con 414 mil millas (667 mil km) en el odómetro, por un nuevo ejemplar cero km. Y no era cualquier auto, puesto que, más allá de haber hecho un promedio anual de 111 mil km (más que cuadruplicando la media de los vehículos privados en EE.UU.) llama la atención por su pintura púrpura que es un guiño al cantante Prince (también nació y murió en Minnesota). El Mitsubishi Mirage de Jerry y Janice Huot funcionó estos seis años como un auto multipropósito de delivery y de uso doméstico.

“Siempre amé los comentarios en las estaciones de combustible y tiendas de abarrotes, y los saludos de la gente cada vez que pasaba”, dijo Jerry. “Los niños siempre paraban y apuntaban. Este auto parecía querido por todos y hacía sonreír a todo el mundo”, agregó. La pareja llegó a dar con este auto compacto cuando buscaba una alternativa de mejor consumo que su Cadillac: el Mirage nuevo con motor 1.2 litros lograba un consumo combinado de 40 mpg (17 km/l).

“Justo en el medio de la tienda estaba este Mirage púrpura. Había tenido un Outlander Sport y un Montero Sport y me encantaron, así es que me pareció una buena idea. Ese día condujimos el Mirage directamente desde el showroom hasta la casa”, cuenta Janice. La mujer manejó el Mirage por las 7 mil primeras millas (11 mil km) y una vez que llegó el invierno le dejó el auto a su esposo para ella conducir el Outlander Sport 4x4. “Y comencé a usarlo para mi negocio. Soy un repartidor. Entrego muestras de varios doctores a los laboratorios, entonces me lo paso recorriendo Minneapolis. El auto nunca bajó el ritmo e incluso jamás se quedó atrapado en la nieve, como suele suceder con otros vehículos”.

Según cuentan los Huot, el Mirage hasta aquí solo necesito de un cambio del motor de partida (después de andados 320 mil km) y del recambio de los cojinetes de las ruedas (a los 240 mil km), ambos cubiertos por la garantía. Esta pareja de Minnesota dice que no tenía ninguna intención de vender el auto al que apodaron ‘Purple Won’, pero que Mitsubishi les ofreció un buen trato para renovarlo por uno completamente nuevo. Con todo el kilometraje acumulado, el Mirage ‘Purple Won’ podría haber dado 16 vueltas a la Tierra.

El Mitsubishi Mirage es el auto más rendidor en Estados Unidos entre aquellos sin ningún tipo de hibridación. El nuevo Mirage con facelift debutará en Norteamérica durante el primer trimestre de 2021, según detalló la propia marca.