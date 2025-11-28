Mitsubishi lanza en Brasil la nueva Triton Savana: una pick-up robusta y exclusiva
La reciente generación del modelo de la L200 que se comercializa en ese mercado está equipada con un paquete todoterreno integral. Se fabricarán menos de 100 unidades.
La Mitsubishi Triton Savana acaba de presentarse oficialmente como la versión más radical y aventurera de la familia Triton. Basada en la variante Katana de las L200, fue diseñada para enfrentar condiciones todoterreno de alta exigencia y para un público muy selecto, pues solo se comercializarán 80 unidades. ¿Su precio? 350 mil reales, cerca de $60 millones.
La firma japonesa promete que es el vehículo más robusto producido en serie en su fábrica en Catalão y también una de las más ambiciosas, pues busca seducir a profesionales agrícolas, aventureros, deportistas y amantes de la vida al aire libre.
La Savana, estrenada en el Salón de Sao Paulo, emplea un motor 2.4 litros Bi-Turbo diésel capaz de entregar 205 Hp y 470 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades. A ello se suma el reconocido sistema Super Select 4WD-II, que permite seleccionar tracción según el tipo de superficie con cuatro modos todoterreno y gestión electrónica del reparto de torque.
Además, incorpora un completo paquete off-road: snorkel con acabado grafito para aumentar el nivel de vadeo, paragolpes frontales reforzados con protector inferior, estribos laterales, molduras oscurecidas, barras de techo con capacidad de carga y adhesivos exclusivos que remarcan su esencia 4x4. A esto se suman llantas de 18 pulgadas con neumáticos de uso mixto, diseñados para ofrecer tracción óptima en barro, rocas y ripio.
Pese a su enfoque todoterreno, el interior apuesta por la comodidad y el equipamiento moderno. Incluye tapicería en cuero, climatización automática de doble zona, pantalla multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de retroceso, sensores de luz y lluvia, salidas de aire posteriores y volante multifunción.
En seguridad, integra control de tracción, asistente de descenso, bloqueo de diferencial y frenos agrandados para mejorar la eficiencia en situaciones de carga o pendientes pronunciadas.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.