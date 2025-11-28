Mitsubishi lanza en Brasil la nueva Triton Savana: una pick-up robusta y exclusiva

La Mitsubishi Triton Savana acaba de presentarse oficialmente como la versión más radical y aventurera de la familia Triton. Basada en la variante Katana de las L200, fue diseñada para enfrentar condiciones todoterreno de alta exigencia y para un público muy selecto, pues solo se comercializarán 80 unidades. ¿Su precio? 350 mil reales, cerca de $60 millones.

La firma japonesa promete que es el vehículo más robusto producido en serie en su fábrica en Catalão y también una de las más ambiciosas, pues busca seducir a profesionales agrícolas, aventureros, deportistas y amantes de la vida al aire libre.

La Savana, estrenada en el Salón de Sao Paulo, emplea un motor 2.4 litros Bi-Turbo diésel capaz de entregar 205 Hp y 470 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades. A ello se suma el reconocido sistema Super Select 4WD-II, que permite seleccionar tracción según el tipo de superficie con cuatro modos todoterreno y gestión electrónica del reparto de torque.

Además, incorpora un completo paquete off-road: snorkel con acabado grafito para aumentar el nivel de vadeo, paragolpes frontales reforzados con protector inferior, estribos laterales, molduras oscurecidas, barras de techo con capacidad de carga y adhesivos exclusivos que remarcan su esencia 4x4. A esto se suman llantas de 18 pulgadas con neumáticos de uso mixto, diseñados para ofrecer tracción óptima en barro, rocas y ripio.

Pese a su enfoque todoterreno, el interior apuesta por la comodidad y el equipamiento moderno. Incluye tapicería en cuero, climatización automática de doble zona, pantalla multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de retroceso, sensores de luz y lluvia, salidas de aire posteriores y volante multifunción.

En seguridad, integra control de tracción, asistente de descenso, bloqueo de diferencial y frenos agrandados para mejorar la eficiencia en situaciones de carga o pendientes pronunciadas.