Más potencia y deportividad: Así es el MX-5 de Mazda estrenado en Chile

A 30 años del lanzamiento del Mazda MX-5 (que la marca celebró en Chicago con una edición especial), llega a Chile la nueva versión del biplaza descapotable más exitoso del mundo. El deportivo ahora gana en tecnología y en potencia para una respuestas de conducción aún más extraordinarias. Las mayores modificaciones vienen precisamente bajo el capó, pues el motor SKYACTIV-G 2.0 litros fue reconfigurado, llegando a los 181 Hp -23 caballos más que su antecesor- y un torque máximo de 205 Nm (+5) a 4.000 rpm. Este propulsor puede unirse a una caja manual de seis velocidades o a una automática de igual número de marchas, que ambos casos envían la fuerza al eje trasero.

Mazda MX-5

Para lograr este salto en respuestas del bloque de cuatro cilindros, los ingenieros de Mazda redujeron el peso y la fricción, con pistones y bielas más livianas. También aumentaron el ángulo de apertura de la válvula y el diámetro interno del colector de escape y mejoraron la caída de los inyectores de combustible de alta presión para optimizar el torque a un menor nivel de vueltas.

Mazda MX-5

Junto con estas mejoras a nivel motriz, el MX-5 2019 incorpora una nueva salida de escape que ofrece una sinfonía de sonidos aún más cautivadores.

En lo que respecta al interior, la actualización del MX-5 incorpora de serie nuevas funciones de compatibilidad del sistema de infoentretenimiento Mazda Connect con las plataformas Apple CarPlay y Android Auto para la sincronización y manejo de aplicaciones desde los teléfonos inteligentes, ampliando las posibilidades de comunicación y entretenimiento. Además incorpora la columna de dirección ajustable de forma telescópica.

Mazda MX-5

En materia de seguridad incluye cámara de retroceso, sistema de asistencia inteligente de frenado en ciudad (SCBS) y sistema de advertencia en caso de cansancio del conductor (DAA), que se unen a las ya existentes tecnologías i-ACTIVESENSE. El deportivo nipón está disponible en las siguientes versiones: 2.0L 6MT con techo de lona: $ 20.990.000, MX-5 R 2.0L 6AT con techo de lona: $ 21.990.000 y el R 6AT con techo rígido retráctil, por un precio de $22.990.000.

El CX-5 también se da un refresco

Mazda también lanzó la nueva versión tope de línea del CX-5 en los bencineros. El familiar añade una versión de motor turbo de 2.5 litros, para entregar 227 caballos de potencia y un torque máximo de 420 Nm a 2.000 rpm, ligado a una caja automática secuencial de seis velocidades. Este turbo de presión dinámica está activo en todo el rango de revoluciones del motor, generando un desempeño más homogéneo y cómodo, evitando la sensación de los cambios bruscos al acelerar o liberar el pedal del acelerador.

Pensando cada vez más en garantizar la mejor experiencia y confort, Mazda incorpora por primera vez en Chile el nuevo sistema de control G-Vectoring Plus, que permite un mayor confort y estabilidad en curvas, disminuyendo aún más los movimientos del cuello que representan una molestia para el conductor y sus ocupantes. GVC Plus mejora la estabilidad de manejo en superficies resbaladizas, al realizar cambios de pista, en velocidades medias y altas y durante maniobras de emergencia.

En materia de diseño exterior, las llantas de las versiones GT son ahora de un refinado color gris oscuro brillante, mientras que las ampolletas de las patentes son LED blancas para todas las versiones, desde la 2.0 litros hacia arriba.

En tanto, en el interior se aprecia la incorporación de nuevas tecnologías enfocadas en entregar más confort, como las plataformas Apple CarPlay y Android Auto en lo que se refiere a conectividad, ventilación de asientos delanteros y una pantalla LCD de 7" que, en conjunto con la Pantalla Activa de Conducción a color, proporcionan la información necesaria para un manejo más seguro, mejorando su visibilidad y la estética interior. Incluye también LED interiores adicionales y mejoras en la acústica.

Destaca además la incorporación del fino cuero Nappa y los materiales de la más alta calidad, que dan como resultado un habitáculo enfocado en entregar una conducción placentera desde el principio hasta el final.

Esta nueva versión de All New Mazda CX-5 viene a reforzar un modelo que se ha transformado en un pilar para la marca al representar 25% de sus ventas anuales en el mundo. Está disponible en 120 países y ha sido galardonado con más de 100 distinciones, entre las más recientes se encuentran: "Cinco Estrellas de Euro NCAP", "SUV del Año" por parte de FIPA y Best Trucks and SUV's por Car and Driver.

Esta versión CX-5 GTX está disponible desde los $ 22.890.000.