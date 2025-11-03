Nissan prepara dos poderosos conceptuales para el SEMA de Las Vegas

Nissan llega con fuerza al SEMA Show 2025, el evento más importante del tuning y la personalización automotriz, con dos conceptuales que encarnan su espíritu aventurero: el Dune Patrol y la Frontier Rapid Runner. Ambos estarán en exhibición del 4 al 7 de noviembre en el Centro de Convenciones de Las Vegas, mostrando cómo la marca combina diseño, resistencia y tecnología para los entusiastas del off-road.

El Nissan Dune Patrol es una bestia del desierto inspirada en la historia del icónico Patrol, modelo que desde 1951 ha sido sinónimo de robustez y aventura.

Equipado con una suspensión de largo recorrido personalizada, guardabarros ensanchados y llantas Nismo Axis beadlock de 18 pulgadas con neumáticos Yokohama Geolandar de 37”, este prototipo está diseñado para dominar las dunas.

Entre sus elementos más destacados se incluyen parachoques de gran altura, placas protectoras, iluminación todoterreno, portaequipajes funcional y un sistema de escape cat-back. Nissan lo define como el “vehículo de apoyo definitivo” para travesías extremas, capaz de transportar todo tipo de equipamiento, desde bidones hasta compresores de aire y antenas de largo alcance.

Por su parte, la Frontier Rapid Runner reinterpreta el concepto de aventura desde el agua. Creada en colaboración con Powernation TV, esta camioneta se transforma en una aliada perfecta para el kayak y los deportes al aire libre.

Dispone de sistemas de portaequipaje Nismo, ruedas prototipo Ascend de 17 pulgadas con neumáticos Geolandar X-MT, suspensión y ejes de Nissan Titan, además de puertas tubulares y guardabarros ensanchados.

El toque final lo dan sus paneles solares, ducha portátil y almacenamiento para trajes y remos, combinando aventura y confort. Con estas creaciones, Nissan demuestra que el futuro del off-road puede ser tan salvaje como sofisticado.