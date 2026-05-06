Estos son los vehículos más vendidos en Chile en 2026
Entre los cambios más notables en los rankings, destaca que Suzuki recuperó el liderato en dos segmentos.
La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) informó que durante abril la venta de vehículos en Chile experimentó un avance de 5,5% respecto del mismo período de 2026. Durante el mes pasado se comercializaron 27.572 unidades de livianos y medianos.
De esta forma, la industria suma en estos cuatro meses un total de 102.549 patentamientos, 5,7% más en relación al mismo período del año pasado.
Los SUV se mantienen liderando por segmento, con 55.169 unidades (+16,6%), seguido por las camionetas (20.968 +5,0%), los vehículos de pasajeros (16.865 y -7,1%) y los comerciales (9.547 y -17,5%).
En cuanto a las marcas, Toyota mantuvo el liderato, con 8.270 unidades, por encima de Suzuki (7.813) y Hyundai (6.763).
Respecto a los modelos más vendidos, con las ventas acumuladas a abril, la camioneta GWM Poer, con 2.864, se mantiene al frente por sobre la Mitsubishi L200 (2.762) y la Toyota Hilux (2.684).
Entre los SUV, Suzuki Fronx pasó al frente con 2.185, por sobre el MG ZX (2.063) y el Chery Tiggo 2 (1.823). Entre los vehículos de pasajeros, el Suzuki Swift (1.804) superó al Kia Soluto (1.716) y al Chevrolet Sail (1.381). Por último, en el segmento de los comerciales, la Peugeot Partner continuó con su superioridad, con 2.073 unidades.
Top 10 general
- GWM Poer: 2.864
- Mitsubishi L200: 2.762
- Toyota Hilux: 2.684
- Suzuki Fronx: 2.185
- Peugeot Partner: 2.073
- MG ZX: 2.063
- Ford New Ranger: 2.030
- Chery Tiggo 2: 1.823
- Suzuki Swift: 1.804
- Kia Soluto: 1.716
Top 5 camionetas
- GWM Poer: 2.864
- Mitsubishi L200: 2.762
- Toyota Hilux: 2.684
- Ford New Ranger: 2.030
- Maxus T60: 1.364
Top 5 vehículos comerciales
- Peugeot Partner: 2.073
- Hyundai Porter: 678
- Chevrolet N400 Max: 491
- Kia Frontier: 482
- Mercedes-Benz Sprinter: 432
Top 5 vehículos de pasajeros
- Suzuki Swift: 1.804
- Kia Soluto: 1.716
- Chevrolet Sail: 1.381
- Hyundai Grand i-10: 1.312
- Toyota Yaris: 1.003
Top 5 SUV
- Suzuki Fronx: 2.185
- MG ZX: 2.063
- Chery Tiggo 2: 1.823
- Mazda CX5: 1.583
- Kia Sonet: 1.561
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