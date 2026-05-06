Estos son los vehículos más vendidos en Chile en 2026

La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) informó que durante abril la venta de vehículos en Chile experimentó un avance de 5,5% respecto del mismo período de 2026. Durante el mes pasado se comercializaron 27.572 unidades de livianos y medianos.

De esta forma, la industria suma en estos cuatro meses un total de 102.549 patentamientos, 5,7% más en relación al mismo período del año pasado.

Los SUV se mantienen liderando por segmento, con 55.169 unidades (+16,6%), seguido por las camionetas (20.968 +5,0%), los vehículos de pasajeros (16.865 y -7,1%) y los comerciales (9.547 y -17,5%).

En cuanto a las marcas, Toyota mantuvo el liderato, con 8.270 unidades, por encima de Suzuki (7.813) y Hyundai (6.763).

Respecto a los modelos más vendidos, con las ventas acumuladas a abril, la camioneta GWM Poer, con 2.864, se mantiene al frente por sobre la Mitsubishi L200 (2.762) y la Toyota Hilux (2.684).

Entre los SUV, Suzuki Fronx pasó al frente con 2.185, por sobre el MG ZX (2.063) y el Chery Tiggo 2 (1.823). Entre los vehículos de pasajeros, el Suzuki Swift (1.804) superó al Kia Soluto (1.716) y al Chevrolet Sail (1.381). Por último, en el segmento de los comerciales, la Peugeot Partner continuó con su superioridad, con 2.073 unidades.

Top 10 general

GWM Poer: 2.864

Mitsubishi L200: 2.762

Toyota Hilux: 2.684

Suzuki Fronx: 2.185

Peugeot Partner: 2.073

MG ZX: 2.063

Ford New Ranger: 2.030

Chery Tiggo 2: 1.823

Suzuki Swift: 1.804

Kia Soluto: 1.716

Top 5 camionetas

GWM Poer: 2.864

Mitsubishi L200: 2.762

Toyota Hilux: 2.684

Ford New Ranger: 2.030

Maxus T60: 1.364

RVZ

Top 5 vehículos comerciales

Peugeot Partner: 2.073

Hyundai Porter: 678

Chevrolet N400 Max: 491

Kia Frontier: 482

Mercedes-Benz Sprinter: 432

Andres Poehler W

Top 5 vehículos de pasajeros

Suzuki Swift: 1.804

Kia Soluto: 1.716

Chevrolet Sail: 1.381

Hyundai Grand i-10: 1.312

Toyota Yaris: 1.003

Top 5 SUV