Nissan presenta la nueva Navara en Australia

Nissan presentó la nueva generación de la Navara. Lo hizo en Australia, a propósito de la fuerte conexión del modelo con Oceanía desde 1986, con casi medio millón de unidades vendidas.

Esta cuarta generación de la camioneta mediana fue desarrollada en Australia y comparte plataforma, además de Tailandia como país de producción, con la Mitsubishi L200.

En todos sus modelos incorpora un motor turbodiésel de 2.4 litros que desarrolla 150 kW de potencia y 470 Nm de par, acoplado a una transmisión automática de seis velocidades con relaciones de cambio amplias.

2026 Nissan Navara PRO-4X Mitchell Oke

Su consumo promedio es de 12,9 km/l y, según versión, cuenta con tracción Easy 4WD o Super 4WD, que le permiten adaptarse múltiples terrenos con modos específicos para piedra, barro, arena y roca.

En diseño, la nueva Navara retoma elementos icónicos del ADN de Nissan, como la parrilla con puntal en V y las tres ranuras superiores que homenajean a la Navara D21, combinados con faros LED en forma de C que refuerzan su identidad actual. La versión tope de línea PRO-4X suma un look más robusto con detalles en negro, acentos rojo lava y llantas todoterreno de 17”.

2026 Nissan Navara PRO-4X Mitchell Oke

El interior también evoluciona con un enfoque más práctico y tecnológico. Lleva un sistema multimedia de 9 pulgadas con Apple CarPlay inalámbrico, pantalla TFT de 7 pulgadas y, en versiones superiores, cargador inalámbrico y servicios conectados que permiten funciones remotas como climatización, bloqueo centralizado y seguimiento del vehículo.

En seguridad, equipa ocho airbags y un completo paquete ADAS que incluye asistente de mantenimiento en el carril, alerta de punto ciego, reconocimiento de señales, frenado de emergencia y control crucero adaptativo.

2026 Nissan Navara PRO-4X Digital Fuel Productions Pty Ltd

Se lanzará al mercado australiano durante el primer trimestre del próximo año, coincidiendo con los festejos por las cuatro décadas de la Nissan Navara en Oceanía.