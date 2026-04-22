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    Omoda comienza la preventa del C5 SHS-H

    El primer híbrido autorrecargable de la marca en Chile, para ampliar el portafolio de su modelo más exitoso en el país.

     

    El nuevo Omoda C5 SHS-H es un SUV híbrido autorrecargable (HEV), el primero de la marca de origen chino, que apunta a combinar la eficiencia de la tecnología Super Hybrid System con un estanque de 51 litros y la capacidad de recorrer hasta 1.000 kilómetros con un solo estanque.

    En su arribo a Chile contará con dos versiones, Confort y Luxury, que varían en su equipamiento, pero que mantienen el mismo propulsor de 1.5T de quinta generación, con alta eficiencia térmica de 44,5% y una potencia de 105 kW (141 HP), asociado a una transmisión automática DHT y a un motor eléctrico de 201 HP, que le permite alcanzar 215 HP y un torque total de hasta 310 Nm.

    Con este conjunto, acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h.

    Su rendimiento, en tanto, es de 22,2 km/l en mixto y de 15,9 km/litro en carreteras interurbanas.

    En cuanto a sus dimensiones, estas son de 4.447 mm de largo, 1.824 mm de ancho, 1.588 mm de alto y 2.610 mm entre ejes, con 165 mm de despeje al piso. Cuenta con un maletero de 360 litros, ampliable a 1.075.

    En el interior destaca tapiz de ecocuero negro con telal, volante multifunción forrado en cuero, clúster digital de 12,3″, pantalla central de 12,3″ con conectividad inalámbrica a Apple CarPlay y Android Auto, GPS, audio con cuatro parlantes, puntos de conexión USB, sistema keyless con botón de encendido, espejos eléctricos abatibles y calefaccionados, climatizador bizona. Tiene siete airbags.

    El nuevo OMODA C5 SHS-H está disponible en Chile en precios de $17.990.000 y $20.490.000, que incluyen bonos de preventa y financiamiento durante abril.

    Más sobre:NoticiasOmodaC5 SHS-HsuvVehículos híbridosElectromovilidad

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