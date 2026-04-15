Nissan redefine su visión global con foco en electrificación, uso de IA y expansión

Nissan presentó su nueva estrategia, con la que busca transformar su negocio a través de una gama más eficiente, con una variedad de tecnologías de electrificación y adaptada a las necesidades de cada mercado. Este plan marca un punto de inflexión para la compañía japonesa, que apunta a fortalecer su competitividad mediante innovación tecnológica, optimización de su portafolio y una expansión regional más estratégica.

Uno de los pilares centrales de esta nueva visión es la reorganización de su oferta de productos, reduciendo la complejidad de su lineup global para enfocarse en modelos más relevantes y rentables: serán 45 modelos, aunque con más opciones de motorización.

En paralelo, la marca avanza con fuerza en electrificación, incorporando nuevas generaciones de vehículos eléctricos e híbridos, además de integrar tecnologías de conducción asistida y sistemas basados en inteligencia artificial en gran parte de su gama.

En este proceso, el papel de la Inteligencia Artificial será fundamental para captar y transformar la experiencia del cliente.

En este contexto, Nissan también confirmó el desarrollo y lanzamiento de nuevos modelos para distintos mercados, reforzando su presencia en regiones clave como Estados Unidos, China y América Latina.

Dentro de estas novedades, uno de los anuncios más relevantes para la región es la llegada de la nueva Nissan Frontier híbrida, una pickup que forma parte de la estrategia global de renovación de productos y que arribará a Latinoamérica a partir de 2026.

El primer mercado que la recibirá será México, al que no se descarta que se sumen otros mercados donde las camionetas tienen mucha relevancia, como Argentina, Brasil y Chile.

Durante la jornada, además, Nissan presentó lo nuevos X-Trail y Rogue Hybrid e-POWER, que ofrecen la eficiencia de un híbrido potente con el carácter dinámico de conducción que proporcionan los motores eléctricos; y también el Juke EV, cuyo modelo Core está pensado para el mercado europeo.