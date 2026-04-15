SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Nissan redefine su visión global con foco en electrificación, uso de IA y expansión

    La marca presentó nuevos modelos y estrategias a nivel mundial, confirmando además que la próxima Frontier híbrida llegará a Latinoamérica como parte de su renovado portafolio.

     

    Nissan presentó su nueva estrategia, con la que busca transformar su negocio a través de una gama más eficiente, con una variedad de tecnologías de electrificación y adaptada a las necesidades de cada mercado. Este plan marca un punto de inflexión para la compañía japonesa, que apunta a fortalecer su competitividad mediante innovación tecnológica, optimización de su portafolio y una expansión regional más estratégica.

    Uno de los pilares centrales de esta nueva visión es la reorganización de su oferta de productos, reduciendo la complejidad de su lineup global para enfocarse en modelos más relevantes y rentables: serán 45 modelos, aunque con más opciones de motorización.

    En paralelo, la marca avanza con fuerza en electrificación, incorporando nuevas generaciones de vehículos eléctricos e híbridos, además de integrar tecnologías de conducción asistida y sistemas basados en inteligencia artificial en gran parte de su gama.

    En este proceso, el papel de la Inteligencia Artificial será fundamental para captar y transformar la experiencia del cliente.

    En este contexto, Nissan también confirmó el desarrollo y lanzamiento de nuevos modelos para distintos mercados, reforzando su presencia en regiones clave como Estados Unidos, China y América Latina.

    Dentro de estas novedades, uno de los anuncios más relevantes para la región es la llegada de la nueva Nissan Frontier híbrida, una pickup que forma parte de la estrategia global de renovación de productos y que arribará a Latinoamérica a partir de 2026.

    El primer mercado que la recibirá será México, al que no se descarta que se sumen otros mercados donde las camionetas tienen mucha relevancia, como Argentina, Brasil y Chile.

    Durante la jornada, además, Nissan presentó lo nuevos X-Trail y Rogue Hybrid e-POWER, que ofrecen la eficiencia de un híbrido potente con el carácter dinámico de conducción que proporcionan los motores eléctricos; y también el Juke EV, cuyo modelo Core está pensado para el mercado europeo.

    Más sobre:NoticiasNissanFrontierJukeX-TrailPick-upSUVHatchback

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Día de la Cocina Chilena: estas son las recetas más buscadas por los chilenos

    Oposición oficia al gobierno y pide transparentar posibles beneficios de empresas de Kast y sus ministros con rebaja de impuestos

    Elecciones en Perú: Izquierdista Sánchez iría a la segunda vuelta con Keiko Fujimori

    Irán asegura que los intercambios de mensajes con Estados Unidos continúan a través de Pakistán

    Robots en el campo de batalla: Una posición rusa fue capturada por sistemas no tripulados ucranianos

    Reanudan labores de búsqueda tras incendio en casona en Santiago

    Lo más leído

    1.
    El auto eléctrico más barato del mundo vuelve a actualizarse

    El auto eléctrico más barato del mundo vuelve a actualizarse

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 15 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 15 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Oposición oficia al gobierno y pide transparentar posibles beneficios de empresas de Kast y sus ministros con rebaja de impuestos
    Chile

    Oposición oficia al gobierno y pide transparentar posibles beneficios de empresas de Kast y sus ministros con rebaja de impuestos

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Reanudan labores de búsqueda tras incendio en casona en Santiago

    Producción de cobre de Antofagasta Minerals cae 8% el primer trimestre por menores leyes
    Negocios

    Producción de cobre de Antofagasta Minerals cae 8% el primer trimestre por menores leyes

    Claudio Agostini dice que subir impuesto al diésel recauda US$ 1.800 millones y que eliminar IVA a la vivienda “es una mala idea”

    Ley miscelánea: norma otorgará invariabilidad tributaria de hasta 25 años a inversiones desde US$50 millones

    Día de la Cocina Chilena: estas son las recetas más buscadas por los chilenos
    Tendencias

    Día de la Cocina Chilena: estas son las recetas más buscadas por los chilenos

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Hernán Caputto proyecta la campaña de Coquimbo en la Libertadores tras vencer a Universitario: “Somos un equipo combativo”
    El Deportivo

    Hernán Caputto proyecta la campaña de Coquimbo en la Libertadores tras vencer a Universitario: “Somos un equipo combativo”

    ¿Se acaba el LIV Golf? El misterioso futuro de la liga árabe donde brilla Joaquín Niemann

    Al mando de Messi, Suárez y Falcón: extécnico campeón en la U asume la banca del Inter Miami

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos
    Tecnología

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Universidad de Chile conmemora el Día del Libro entregando miles de ejemplares de Gabriela Mistral
    Cultura y entretención

    Universidad de Chile conmemora el Día del Libro entregando miles de ejemplares de Gabriela Mistral

    Candelabro y los fantasmas en el barrio: las claves del primer videoclip de Deseo, Carne y Voluntad

    Cómo se contó en la prensa el asesinato de Abraham Lincoln en Estados Unidos

    Elecciones en Perú: Izquierdista Sánchez iría a la segunda vuelta con Keiko Fujimori
    Mundo

    Elecciones en Perú: Izquierdista Sánchez iría a la segunda vuelta con Keiko Fujimori

    Irán asegura que los intercambios de mensajes con Estados Unidos continúan a través de Pakistán

    Robots en el campo de batalla: Una posición rusa fue capturada por sistemas no tripulados ucranianos

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?