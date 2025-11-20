Nissan Rogue, el primer híbrido enchufable de la marca se basa en un Mitsubishi
Su base técnica y gran parte de su diseño provienen directamente del Outlander PHEV, un reflejo claro de la colaboración dentro de la alianza entre las firmas.
El nuevo Nissan Rogue Plug-in Hybrid 2026 debuta como una de las apuesta más ambiciosas de la marca en materia de electrificación para su SUV estrella. Detrás suyo, en todo caso, hay una historia conocida: el modelo es, esencialmente, un Mitsubishi Outlander PHEV reinterpretado con la identidad Nissan.
Esta estrategia no es casual; surge del aprovechamiento de plataformas compartidas y del acelerado camino conjunto de ambas marcas dentro de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi.
El tren motriz confirma el parentesco. El Rogue PHEV utiliza el mismo sistema híbrido enchufable del Outlander PHEV: un motor de 2,4 litros apoyado por dos motores eléctricos y una batería de 20 kWh.
El conjunto entrega 248 Hp y 439 Nm de torque, con tracción total de serie y una autonomía eléctrica aproximada de 60 kilómetros. Su carga, mediante un punto de nivel 2, toma alrededor de siete horas y media.
Como su “hermano” de Mitsubishi, dispone de modos EV, Save y Charge, dos niveles de regeneración y una función similar al manejo de un solo pedal.
A partir del primer trimestre de 2026, se ofrecerá dos versiones, SL y Platinum, ambas con el mismo interior ya conocido en el Outlander: consola central idéntica, asientos para siete pasajeros y un enfoque más familiar que deportivo.
En tecnología, el Rogue PHEV incorpora una pantalla central de 9 pulgadas, panel digital de 12,3″ y, según versión, un head-up display de 10″.
También suma Apple CarPlay inalámbrico, Android Auto, sistema de sonido premium y una completa suite de asistencias, incluyendo cámara de 360°, frenado autónomo y ProPilot Assist con centrado de carril.
Entre las diferencias en la versión Nissan y la Mitsubishi es que la primera ocupa un puerto de carga tipo J-1772 y no el CC de 50 kW de la segunda, debido a que actualmente está en desuso en el mercado estadounidense.
