BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Nissan Rogue, el primer híbrido enchufable de la marca se basa en un Mitsubishi

    Su base técnica y gran parte de su diseño provienen directamente del Outlander PHEV, un reflejo claro de la colaboración dentro de la alianza entre las firmas.

     

    El nuevo Nissan Rogue Plug-in Hybrid 2026 debuta como una de las apuesta más ambiciosas de la marca en materia de electrificación para su SUV estrella. Detrás suyo, en todo caso, hay una historia conocida: el modelo es, esencialmente, un Mitsubishi Outlander PHEV reinterpretado con la identidad Nissan.

    Esta estrategia no es casual; surge del aprovechamiento de plataformas compartidas y del acelerado camino conjunto de ambas marcas dentro de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi.

    © 2025 Nissan

    El tren motriz confirma el parentesco. El Rogue PHEV utiliza el mismo sistema híbrido enchufable del Outlander PHEV: un motor de 2,4 litros apoyado por dos motores eléctricos y una batería de 20 kWh.

    El conjunto entrega 248 Hp y 439 Nm de torque, con tracción total de serie y una autonomía eléctrica aproximada de 60 kilómetros. Su carga, mediante un punto de nivel 2, toma alrededor de siete horas y media.

    © 2025 Nissan

    Como su “hermano” de Mitsubishi, dispone de modos EV, Save y Charge, dos niveles de regeneración y una función similar al manejo de un solo pedal.

    A partir del primer trimestre de 2026, se ofrecerá dos versiones, SL y Platinum, ambas con el mismo interior ya conocido en el Outlander: consola central idéntica, asientos para siete pasajeros y un enfoque más familiar que deportivo.

    © 2025 Nissan

    En tecnología, el Rogue PHEV incorpora una pantalla central de 9 pulgadas, panel digital de 12,3″ y, según versión, un head-up display de 10″.

    También suma Apple CarPlay inalámbrico, Android Auto, sistema de sonido premium y una completa suite de asistencias, incluyendo cámara de 360°, frenado autónomo y ProPilot Assist con centrado de carril.

    © 2025 Nissan

    Entre las diferencias en la versión Nissan y la Mitsubishi es que la primera ocupa un puerto de carga tipo J-1772 y no el CC de 50 kW de la segunda, debido a que actualmente está en desuso en el mercado estadounidense.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosNissanRoguesuvREEVHíbrido enchufableelectromovilidadautos eléctricosMitsubishiOutlander

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oficialismo sale a la caza de Quiroga tras paso en falso con el team Parisi

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

    Republicanos en alerta: vinculación a Araya en trama bielorrusa activa control de daños

    Director Conaf Magallanes y Torres del Paine: “Cada persona tiene la responsabilidad de informarse de las condiciones”

    Paulina Vodanovic recargada: su apuesta por tener un rol articulador en la izquierda y una alianza robusta con el PC

    De cara al balotaje: los gestos de Kast a Sichel y Bellolio tras fuertes desencuentros

    Lo más leído

    1.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    2.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    3.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    4.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    5.
    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Oficialismo sale a la caza de Quiroga tras paso en falso con el team Parisi
    Chile

    Oficialismo sale a la caza de Quiroga tras paso en falso con el team Parisi

    Republicanos en alerta: vinculación a Araya en trama bielorrusa activa control de daños

    Director Conaf Magallanes y Torres del Paine: “Cada persona tiene la responsabilidad de informarse de las condiciones”

    ¿Otro coletazo del caso Sartor? Aramco anuncia salida de su gerente general, ex director de la AGF cuestionada
    Negocios

    ¿Otro coletazo del caso Sartor? Aramco anuncia salida de su gerente general, ex director de la AGF cuestionada

    Exdirectores de Iansa piden anular multa de la CMF por infracción al deber de abstención y se apoyan en voto disidente

    Presupuesto 2026 entra a su etapa final: qué pasa si se rechazan los recursos para un ministerio en el Senado

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca
    Tendencias

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    “Rejuvenecer es posible”: el estudio que muestra evidencia sólida sobre un tratamiento para revertir la edad biológica

    Deuda con TNT: clubes de ANFP recurren a fondos de inversión LarrainVial y Moneda para obtener crédito por US$ 5 millones
    El Deportivo

    Deuda con TNT: clubes de ANFP recurren a fondos de inversión LarrainVial y Moneda para obtener crédito por US$ 5 millones

    El Mundial Sub 17 entra en su fase final: los detalles de los cuartos de final que se juegan este viernes en Doha

    Lionel Messi revela el gran dolor y las verdaderas razones de su abrupta salida del Barcelona

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    Cómo acercarse a un terremoto llamado Gabriela Mistral: libro reúne su poesía publicada en vida

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia
    Mundo

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

    Británico que sobrevivió a la tragedia de Torres del Paine: “La mayor parte del tiempo pensaba: ‘Oh, aquí es donde morimos’”

    Presidente de Bolivia nombra un nuevo ministro de Justicia tras conocerse que el anterior fue condenado a tres años de cárcel

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores