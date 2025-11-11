Nissan vende su sede central dentro del plan de reestructuración: ahora la arrendará

Nissan ha dado un paso significativo en su proceso de transformación financiera, luego de vender los derechos fiduciarios de su sede corporativa en Yokohama por aproximadamente 643 millones de dólares, proceso que incluye un acuerdo de arrendamiento de 20 años que le permitirá seguir operando en el edificio.

La movida forma parte de una estrategia más amplia para mejorar su liquidez, optimizar sus activos y afrontar los desafíos de competitividad, innovación y reducción de costos en un mercado global con incertidumbres.

La operación le generará a Nissan un ingreso extraordinario estimado en US$480 millones para el año fiscal en curso, lo que le entrega un margen de maniobra importante para invertir en su transformación y cerrar brechas estructurales que han afectado sus resultados en los últimos períodos.

A través del acuerdo, la empresa transfirió los derechos al inmueble a un fideicomiso y firmó un arrendamiento con una entidad financiera, asegurando así la continuidad de sus operaciones sin necesidad de reubicación inmediata.

Esta decisión es un reflejo de la exigencia que enfrenta la industria automotriz japonesa, debido a la caídas de ventas, presión regulatoria, gastos en electrificación, y una necesidad creciente de liquidez para afrontar inversiones en movilidad del futuro.

Nissan publicó hace unos días su primera previsión de resultados para el ejercicio fiscal en curso, que concluye a finales de marzo de 2026, en el que pronostica unas pérdidas operativas por 1.790 millones de dólares.