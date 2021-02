Nombre español y fabricación india: Hyundai anuncia el Alcázar, su próximo SUV de siete asientos

Hace algunas horas Hyundai Motor India reveló el nombre del próximo integrante de su line-up. Se trata del Alcázar, un SUV de tres filas de asientos que la firma dice ‘pronto tendrá su debut global’.

“En 2021 añadiremos un nuevo capítulo en la historia de Hyundai Motor India Ltd. (HMIL), subiendo de nivel y redefiniendo un nuevo segmento. El Hyundai Alcázar satisfará las aspiraciones de nuevos clientes y moverá las actuales barreras para asegurar el encantamiento del público. Hyundai cumple 25 años en el país y vamos a poner énfasis en nuestro compromiso ‘made in India’ y ‘made first for India’, detalla el comunicado de Hyundai.

No se dieron a conocer más detalles. Por ahora, la marca surcoreana señala que “el Alcázar toma inspiración en los castillos y palacios reales, denotando grandeza, espacio y solidez”. La palabra española alcázar tiene raíces árabes y es un término empleado habitualmente para referirse a las fortificaciones árabes y cristianas repartidas por la península ibérica.

De lo poco que asoma como rumor, se dice que el Alcázar será una especie de Hyundai Creta estirado (debutó en diciembre en Chile). Habrá que ver...