Nueva Ford Bronco Sport 2026: para terrenos desafiantes y extremos

La evolución de la Ford Bronco Sport ya se encuentra en Chile. Llega con dos nuevas versiones, que se suman a la disponible Big Bend: Outer Banks y Badlands. La primera se presenta como ideal para la ciudad con un toque aventurero y la segunda, dispuesta a conquistar los terrenos más desafiantes y extremas.

Todas las variantes cuentan con la nueva reconfiguración de motores EcoBoost turbo de gasolina. La Big Bend y la Outer Banks incorporan un propulsor 1.5L que ahora entrega 181 Hp, mientras que Badlands posee uno de 2.0L de 250 Hp, ambas motorizaciones asociadas a una caja automática de 8 velocidades y con suspensión independiente en las cuatro ruedas.

Su tracción integral gestiona la potencia y la tracción según las necesidades de cada superficie, gracias al trabajo del sistema de gestión de terrenos G.O.A.T (Goes Over Any Terrain), que ofrece hasta siete modos de manejo: a los conocidos Normal, Eco, Deportivo y Resbaladizo, se añaden los nuevos Todoterreno, Rally y Rock Craw.

La versión Sport Badlands suma una serie de tecnologías que maximizan la experiencia off-road, como el bloqueo electrónico de los diferenciales trasero y central, el sistema Trail Control con función One-Pedal y el HOSS (High-Performance Off-Road Stability Suspension).

El avanzado sistema de tracción, la tecnología, la robustez estructural, diversas protecciones para el manejo fuera del camino, capacidad de vadeo de 600mm y un diseño pensado para ofrecer destacados ángulos de ataque, ventral y de salida hacen de la Ford Bronco Sport Badlands un SUV sumamente ágil para salir a explorar los paisajes más lejanos con una capacidad off-road sin rivales en su categoría.

Diseño exterior e interior

El rediseño exterior de la nueva Ford Bronco Sport incorpora una nueva parrilla frontal, paragolpes renovados con placa de acero (en versión Badlands), ganchos de rescate, faros circulares Full-LED y un capó con puntos de agarre para mejorar la visibilidad en terrenos difíciles. En el lateral destacan las líneas rectas, techo estilo Safari bitono y barras portaequipajes funcionales.

Además, equipa neumáticos todoterreno de distintos tamaños según versión y llantas de aleación de nuevo diseño. La parte trasera presenta un portalón con doble apertura, nuevos faros LED y parachoques rediseñado para mayor funcionalidad al aire libre.

Diseño interior

Por dentro destacan sus materiales resistentes, líneas rectas y soluciones inteligentes de almacenamiento en toda la cabina. Incluye bolsillos con cierre, guantera oculta (en Badlands), múltiples portavasos y asientos traseros rebatibles 70/30.

El portalón trasero incorpora luces direccionables, ganchos portaobjetos, bandeja modular y abridor de botellas integrado. Además, la versión Badlands suma piso lavable de goma y tomas de corriente tipo domiciliarias en plazas traseras y baúl.

Según la versión, la nueva Ford Bronco Sport incorpora múltiples elementos de confort como volante multifunción en cuero con Paddle Shifter y calefacción, asientos eléctricos con hasta 8 posiciones y memorias, y tapizados de cuero exclusivos en Outer Banks y Badlands.

Asimismo, incluye climatizador bi-zona, alzavidrios one-touch, techo solar eléctrico, espejos laterales eléctricos con luz de giro y con memoria, y asas de agarre off-road, reforzando su enfoque funcional y aventurero.

Tecnología

La nueva Bronco Sport tiene de serie el sistema SYNC 4 con pantalla multitáctil de 13,2”. Detrás del volante, el tablero de instrumentos muestra toda la información necesaria al conductor en una pantalla 100% digital de 12,3”. Para un viaje aún más placentero, esta tecnología se potencia con el parabrisas laminado con aislamiento acústico y un sistema de audio premium B&O de alta fidelidad con 10 parlantes y subwoofer en versiones Outer Banks y Badlands.

En línea con las nuevas trendencias, su sistema SYNC 4 cuenta con compatibilidad Apple CarPlay / Android Auto inalámbrica y cargador inductivo; mientras que el acceso y arranque se realiza sin llaves. También posee puntos de carga USB tipo A, tipo C y tomas de corriente de 230V/400W.

Con el navegador GPS integrado, una brújula y el altímetro disponibles, los usuarios podrán seguir su ruta, incluso cuando la aventura los lleve a áreas sin conexión.

Seguridad

De serie, las Ford Bronco Sport incorporan 9 airbags (frontales para conductor y acompañante, laterales de tórax en las 4 plazas exteriores, laterales de cortina y de rodilla para el conductor), control de estabilidad, los frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS y asistencia de frenado de emergencia.

La nueva Ford Bronco Sport incorpora el paquete Ford Co-Pilot 360, que reúne avanzadas asistencias a la conducción como control crucero adaptativo con stop & go, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, alerta de colisión frontal, monitor de punto ciego con frenado de tráfico cruzado, centrado de carril con detector de fatiga y lector de señales de velocidad. También incluye luces automáticas, sensor de lluvia, cámara y sensores traseros y asistente de arranque en pendientes, reforzando la seguridad y comodidad al volante.

Además, las versiones Outer Banks y Badlands incorporan equipamiento adicional como sensores de estacionamiento delanteros, cámara de visión 360°, asistencia de frenado en reversa y un sistema de centrado de carril para una experiencia de conducción más segura y asistida.

¿Cuánto cuesta la Ford Bronco Sport?

La nueva Ford Bronco Sport estará disponible a partir de septiembre, con precios con financiamiento desde $28.290.000 para la versión Big Bend 1.5L, $29.890.000 para la versión Outer Banks 1.5L y $34.990.000 para la versión Badlands 2.0L y se ofrecerá en siete colores: Gris Azulado, Gris Carbonizado, Verde Acacia, Blanco Oxford, Rojo Rubí y Negro Profundo. La garantía es de tres años o 100.000 kms.