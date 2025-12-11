Nueva Peugeot Landtrek: aterriza en Chile más potente y con diseño actualizado

El 2025 comienza a cerrarse, tiempo que aprovecha Peugeot para presentar la New Landtrek, la actualización más relevante de su pickup mediana desde su debut en 2020. El modelo incorpora mejoras en diseño, desempeño y seguridad, buscando consolidarse en un segmento competitivo y con usuarios cada vez más exigentes.

¿Qué motor tiene la Peugeot New Landtreck 2026?

Su propulsor es un turbodiésel 2.2 litros Euro 6.c que entrega 200 HP y 450 Nm, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y tracción 4×4 con modos Normal, Sport, Nieve y Arena. Con esta configuración, la camioneta se adapta a distintos tipos de manejo, desde el uso urbano hasta rutas más demandantes.

¿Cuáles son las medidas de la pickup?

En dimensiones, mantiene un formato robusto: 5,33 metros de largo, 1,93 m de ancho y 1,89 m de alto, mientras que la batea ofrece 1 tonelada de capacidad de carga, con espacio suficiente para tareas profesionales o recreativas.

¿Cómo es el diseño de la Peugeot New Landtreck 2026?

En el exterior, la renovación de la camioneta incluye un frontal más vertical, una parrilla rediseñada, luces LED diurnas y el nuevo emblema del león. La zona trasera adopta las letras de la marca en gran tamaño, junto con ópticas LED. Las llantas de 18”, las barras de techo y las pisaderas laterales completan un look que combina uso laboral con un toque outdoor.

Mientras que en el interior apunta a mayor comodidad y conectividad. Integra una pantalla táctil de 10” con Apple CarPlay y Android Auto, clúster digital de 7”, climatizador bi-zona y volante en cuero, además de materiales que mejoran la sensación general en la cabina.

¿Qué elementos de seguridad tiene?

La Peugeot New Landtrek suma un paquete de asistencias que incluye control crucero adaptativo, cámara 360° Plus con visión 540°, control de estabilidad, control de tracción, asistente de partida en pendiente y asistente de descenso. También incorpora seis airbags y frenos ABS con EBD, elementos que aportan tranquilidad en diferentes tipos de conducción.

¿Cuánto cuesta la Peugeot New Landtreck 2026?

Para el mercado chileno, la oferta se concentrará en una única versión: Action4 4×4 Automática, disponible en seis colores. El precio de lanzamiento es de $24.990.000 + IVA (valor bonificado).