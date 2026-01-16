Nuevas patentes en Chile: primera placa se entregaría el 17 de julio

Luego de 18 años sin modificaciones, el sistema de patentes vehiculares en Chile inicia una nueva etapa. El decreto que actualiza las Placas Patentes Únicas (PPU) fue publicado este viernes 16 de enero en el Diario Oficial, y es una medida que busca responder al crecimiento del parque automotriz y que se espera tenga su primer hito concreto el 17 de julio, cuando se entregue la primera patente con el nuevo formato.

La actualización modifica la estructura vigente desde 2007. A partir de ahora, los vehículos de cuatro o más ruedas pasarán de cuatro letras y dos números a cinco letras y un dígito, mientras que las motocicletas usarán cuatro letras y un número.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, explicó en su oportunidad que la medida va en línea con el aumento explosivo del parque automotriz que obligó que las combinaciones definidas el año 2007 comenzaron a agotarse, por lo que se decidió actuar con anticipación.

El nuevo formato permitirá superar las 40 millones de combinaciones para autos y duplicar las disponibles para motos, lo que da un mayor margen para los próximos años.

Patente verde para eléctricos

El decreto también crea la llamada patente verde, que identificará a los vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Esta placa será obligatoria para los vehículos nuevos que se vendan en el país. Esta identificación, además, permitirá que en caso de accidente, los servicios de urgencias como Bomberos, podrán identificar el automóvil y facilitará su trabajo en relación a los riesgos asociados a las altas temperaturas y al voltaje de las baterías.

Asimismo, los vehículos eléctricos nuevos saldrán desde la automotora con su placa verde, y los autos ya inscritos podrán solicitar el cambio de manera voluntaria al Registro Civil.

Con la publicación en el Diario Oficial, se inicia un plazo legal de 180 días, tras el cual comenzará la entrega de las nuevas placas. Según el cronograma definido, la primera patente con el nuevo formato se entregará el 17 de julio de este año, marcando el inicio de una implementación progresiva.